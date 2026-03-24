Avellaneda: motochorros le robaron la moto a 100 km/h en el Acceso Sudeste

Un delincuente fue abatido tras un robo a un agente de la Prefectura.

Motochorros le robaron en el Acceso Sudeste en Sarandí cuando circulaba a 100 kilómetros por hora.

Un violento robo ocurrido en el Acceso Sudeste , a la altura de la bajada de Sarandí en Avellaneda , volvió a poner en foco la inseguridad en el Conurbano bonaerense. En esta ocasión, dos motochorros interceptaron a un motociclista que circulaba a alta velocidad y, en cuestión de segundos, lograron sustraerle el vehículo. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara que la víctima llevaba en el casco.

Crimen del vigilador en Cañuelas: el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad

Según se observa en las imágenes del canal TN, el ataque se produjo cuando el conductor se desplazaba a casi 100 kilómetros por hora. En ese momento, los delincuentes se le acercaron y, tras golpearle el brazo, lograron quitarle la llave de la moto en plena marcha. Luego, frenaron unos metros más adelante, obligando al damnificado a hacer lo mismo.

Uno de los asaltantes descendió de su rodado y corrió hacia la moto robada, mientras la víctima optó por escapar a pie en sentido contrario para resguardar su integridad. Finalmente, los ladrones se llevaron el vehículo sin que nadie pudiera intervenir.

El episodio generó conmoción entre vecinos de la zona, quienes advierten que el Acceso Sudeste ya fue escenario de reiterados hechos de inseguridad con características similares. La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes y busca identificar a los responsables.

Otros dos robos de motochorros en Avellaneda

El hecho se suma a otros dos episodios de inseguridad en el partido de Avellaneda, donde dos efectivos de fuerzas de seguridad fueron baleados en distintos intentos de robo ocurridos el domingo.

El primero de los hechos tuvo como víctima a un policía de la Ciudad, que fue sorprendido por delincuentes armados mientras circulaba de civil. Tras un enfrentamiento, resultó herido en el pecho, la mano y una pierna.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Lafuente, cuando cuatro delincuentes en dos motos abordaron al oficial principal Joaquín Ezequiel Espíndola, quien se desempeña en la División Contravenciones y Faltas de la fuerza porteña.

Espíndola se identificó como policía y, enseguida, los asaltantes dispararon. Se inició así un enfrentamiento armado en el que el oficial recibió varios impactos de bala. Fue trasladado al Hospital Fiorito.

A pesar de que tenía impactos en el tórax, la mano izquierda y la pierna derecha, el policía herido ingresó consciente y lúcido, e incluso pudo aportar detalles de lo sucedido.

Tiroteo y un delincuente abatido

Minutos después, los mismos asaltantes intentaron robar a un prefecto cerca del puente Pueyrredón y uno de los delincuentes murió tras ser baleado por la policía bonaerense. El otro involucrado resultó herido, permanece hospitalizado y está bajo custodia policial.

Todo comenzó en la intersección de la avenida Mitre y José Ignacio Rucci, donde efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA), que realizaban una recorrida preventiva visualizó cómo dos asaltantes, a bordo de una Honda XR300, trataban de robarle la moto a un agente de la misma fuerza de seguridad, de 31 años.

Al dar la voz de alto, la situación derivó en un enfrentamiento armado con los dos sospechosos, uno de los cuales, identificado como A.F., de 22 años, sufrió heridas de bala en la mandíbula, uno de sus hombros, el muslo izquierdo, la zona del abdomen y el brazo derecho. Fue trasladado al hospital Fiorito, donde este lunes a la mañana continuaba internado bajo custodia policial.

Su cómplice, identificado como P.M. (29), se dio a la fuga en medio de la balacera y se escondió dentro de un contenedor ubicado en el cruce de Levalle y Montes de Oca, a tan solo dos cuadras de donde había comenzado la secuencia. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrulla local encontró al sospechoso y se produjo un segundo tiroteo que derivó en la muerte del asaltante. En el lugar, los agentes además secuestraron el arma de fuego que había utilizado para abordar a la víctima.

P.M., según pudieron determinar los investigadores, registraba un pedido de captura en el marco de una causa que tramita otro Departamento Judicial.

Fuentes del caso confirmaron que la víctima, que resultó ilesa, presta servicio en la Dirección Protección Ciudadana de Prefectura Naval Argentina.

Fuente: Agencia DIB