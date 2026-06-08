lunes 08 de junio de 2026
8 de junio de 2026 - 09:28

Kicillof destacó que la despedida del Indio Solari "fue pacífica", con respeto "por él y por su música"

El gobernador bonaerense agradeció a todas las personas que se acercaron a la despedida del ídolo en Avellaneda, y destacó el despliegue de un operativo en tiempo récord, del que participaron fuerzas de seguridad, bomberos, Defensa Civil, personal de salud, entre otras áreas.

Por Agencia DIB
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.&nbsp;

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. 

El gobernador Axel Kicillof se refirió a la multitudinaria y extensa despedida a Carlos “Indio” Solari en Avellaneda, y destacó que el evento se realizó “en forma pacífica, cuidada, en tiempo récord y con mucho respeto por el artista y por su música”.

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En diálogo con El Destape, Kicillof subrayó que el operativo para organizar el velatorio “se realizó tiempo récord, con mucha seriedad y profesionalismo”, ya que participaron “bomberos, Defensa Civil, personal de salud, Policía, personal de ABSA para provisión de agua, todo el personal del municipio, a las familias que colaboraron en la preparación de la capilla ardiente”, y destacó que el multitudinario evento “tuvo un solo protagonista que es el pueblo, los fanáticos, que hicieron las cosas con responsabilidad”.

Sobre la organización de la despedida y los entredichos con la poca predisposición del Gobierno nacional, Kicillof dijo que puso, desde supo la triste noticia, todo el territorio provincial a disposición de la familia, y descartó que era en suelo bonaerense donde iba a realizarse este multitudinario homenaje al ídolo.

"Sin discutir minucias, se estima que la despedida duró 20 horas y pasaron unas 15 mil personas por hora, medio millón de personas pudo ingresar a la capilla ardiente y hubo alrededor de un millón de personas en la calle", recalcó el mandatario.

A modo de observación sobre lo que fue la sentida ceremonia, expresó que Gracias la palabra que mas escuchó fue "gracias". Asimismo, marcó el contraste que percibió en la capilla ardiente y afuera, en la calle: por un lado, el dolor desgarrador en la despedida final, y por otro, cierta comunión y alegría, con música, en la fila.

Admirador de la música y la coherencia

En lo personal, el mandatario provincial confió que siempre fue seguidor de la música de Solari, desde la escuela secundaria, y que su obra fue marcando , asimismo, etapas de su vida. Recordó el último recital en el Estadio Único de La Plata, y apuntó: "Para mí fue un ciclo, porque mis hijos vinieron conmigo, y fuimos varios en eso que terminó siendo la ultima actuación".

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Sobre el posicionamiento político de Solari y su acercamiento al kirchnerismo en los últimos tiempos, Kicillof analizó: "Con sus actitudes siempre tuvo un posicionamiento político, y en lo partidario dijo en algún momento que venía de familia peronista, pero lo destacable es que siempre estuvo del lado de lo popular, no de la libertad como se usa ahora, término que está bastardeado ya que se usa como libertad de mercado, diría, mejor, que siempre estuvo, con coherencia, del lado de la liberación diría".

Consultado por algún tema o frase del Indio, Kicillof dijo que por cuestiones personales le gusta mucho El Tesoro de los inocentes, de la etapa solista de Solari, aunque aseguró que la música de Los Redonditos de Ricota lo acompañó desde el secundario y, puntualmente, desde el momento en que empezó a elegir él mismo su propia música música y qué escuchar.

Fuente: Agencia DIB

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