La despedida al Indio Solari en el Parque Domínico de Avellaneda

Miles y miles de fanáticos de Carlos Indio Solari lo despiden este domingo en el microestadio municipal "José María Gatica", dentro del Parque Domínico de Avellaneda, en un velatorio que comenzó poco después las 10, una hora antes de lo previsto ante una asistencia multitudinaria.

La Provincia decretó tres días de duelo por el fallecimiento del Indio Solari

El gobierno bonaerense montó un importante operativo de seguridad en el lugar con 700 policías asignados, aunque no se descarta que se sumen más, incluso hasta 1500, disponiendo además tres postas de emergencias, 17 ambulancias, 60 promotores de salud y los cuatro hospitales del distrito preparados ante cualquier contingencia.

La confirmación del sitio del velatorio público fue hecho por la familia del músico, en un comunicado en el que respeto y paciencia para que la jornada de desarrolle con normalidad.

"No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de entrechar lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos pidió siempre. Caminaremos y seremos pacientes", dice ese texto.

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Solari falleció este jueves a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de Parkinson.

indio-solari Carlos Alberto "el Indio" Solari.

"Gente que viene de lejos"

"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado (publicaron el viernes) confirmaremos el lugar y la hora", había indicado la cuenta oficial del Indio en redes sociales el viernes por la noche.

aerea avenida mitre rs Una fila interminable en busca del ídolo. NA

Un lugar tras otro

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento en horas de la mañana del jueves, comenzó a especularse con el sitio donde sería la despedida del músico.

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indio juli Muchos fanáticos pasaron la noche durmiendo en el Parque. JL

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida.

Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club para realizar el velatorio allí, pero esos estadios quedaron descartados.

con bandera del indio rs El Indio es memoria y bandera. NA

Microestadio José María Gatica

La despedida pública del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se lleva a cabo en el microestadio José María Gatica, que forma parte del polideportivo ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000, en Parque Domínico.

Oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador, abarca aproximadamente 10 hectáreas, en los que además de los espacios verdes se destacan algunas construcciones, como el Complejo Domínico Alto Rendimiento (DAR), que incluye un auditorio con capacidad para 180 personas utilizado para capacitaciones y eventos académicos, y el anfiteatro Hugo del Carril, donde se realizan pequeños espectáculos al aire libre.

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El féretro con el cuerpo de Solari está ubicado en el microestadio del extremo sur del predio, que habitualmente es utilizado para eventos deportivos y culturales.

Indio 3 rs NA

En virtud de la multitud que se espera que concurra este domingo, la Avenida Mitre está cerrada al tránsito desde Darwin hasta Ramón Franco, es decir, toda la extensión del parque. El acceso será por su playón de estacionamiento y la salida por Avenida Mitre.

Apenas se conoció que el velatorio del Indio iba a ser en el Parque Domínico, se difundieron fotos y videos de los preparativos en el lugar, incluyendo un gran número de policías que cuidarán la seguridad en la zona y vigilarán que no se generen desmanes.

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