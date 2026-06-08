lunes 08 de junio de 2026
8 de junio de 2026 - 08:56

Terminó el velatorio del Indio Solari: cientos de miles despidieron al ídolo en Avellaneda

El adiós al Indio fue multitudinario y épico: la fila para ingresar a la capilla ardiente llegó a extenderse unos 8 kilómetros. La familia agradeció a quienes lo lloraron y confió un legado: "Nos sugirió así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese".

Por Agencia DIB
indio velatorio NA
La muerte del Indio Solari marca el final simbólico de uno de los fenómenos sociales más extraordinarios que produjo el país en democracia.

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Desde la madrugada del domingo y la madrugada de este lunes, cientos de miles de personas pasaron por el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, Avellaneda, para despedir a Carlos "Indio" Solari, el gran ícono del rock local que para muchos fue más que un artista, fue un maestro, una figura paterna, una guía, un compañero de vida.

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El Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó que, luego de que se retiraran los últimos seguidores, pasadas las 4 de la madrugada, las puertas del estadio fueron cerradas.

La familia publicó ya en la mañana de este lunes que el velorio había llegado a su fin y agradeció a todos los que hicieron el esfuerzo por estar presentes y a aquellos que "lloraron donde los sorprendió la pena".

Asimismo, el texto confió un detalle, casi como un legado: el Indio había dejado sus equipos encendidos, con la música en la que estaba trabajando. "Nos sugirió así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso", expresó.

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Durante la jornada, la convocatoria alcanzó cifras impactantes: en el momento de mayor concurrencia, la fila para ingresar llegó a extenderse unos 8 kilómetros en las inmediaciones del predio, y se estima que circularon unas 15 mil personas por hora.

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El comunicado de Seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó que, luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública del Indio Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda.

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En el comunicado, la cartera de Seguridad provincial remarcó: "Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Y le agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio".

El agradecimiento del intendente Ferraresi

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, agradeció a todas las personas que participaron de la despedida del ícono del rock y anunció también la finalización del velatorio.

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"Con el paso de la última persona que se acercó, finalizamos la despedida del Indio. Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto. Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo. Hasta siempre, Indio.", escribió en su cuenta de X.

Fuente: Agencia DIB

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