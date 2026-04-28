martes 28 de abril de 2026
28 de abril de 2026 - 08:54

El Gobierno buscará desregular la compraventa de propiedades para bajar costos

El ministro Federico Sturzenegger confirmó que en junio enviará al Congreso un paquete para avanzar con la desregulación inmobiliaria.

Por Agencia DIB
Un departamento con cartel de venta.
Un departamento con cartel de venta.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que el Gobierno de Javier Milei enviará en junio un paquete de desregulación inmobiliaria al Congreso con el objetivo de bajar costos en las operaciones de compraventa y ampliar la competencia en el sector.

Más noticias
El Gobierno busca “poner fin a la informalidad” en el mercado de semillas.

El Gobierno propuso un nuevo sistema de control de semillas para mejorar la fiscalización
Novedades sobre las pymes. 

ARBA: más de 12.000 pymes ya están en el régimen que evita acumular saldos a favor

Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social”, dijo el funcionario durante el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad”, organizado por Reporte Inmobiliario. Allí insistió con la necesidad de avanzar en la desregulación de los colegios profesionales y del sector.

“El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”, planteó. En esa línea, cuestionó la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que limitan la competencia.

“Si un profesional quiere cobrar menos, no debería haber una norma que lo impida”, dijo Sturzenegger. Y agregó: “La idea es que cualquiera pueda innovar, crear nuevos modelos y ofrecer mejores condiciones”.

También advirtió que se trata de un proceso complejo, ya que muchas de estas regulaciones tienen carácter jurisdiccional y dependen de provincias o incluso de reformas constitucionales. En ese contexto, confirmó que el paquete legislativo que el Gobierno enviará en junio incluirá cambios específicos sobre el corretaje y otras actividades reguladas.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El Gobierno propuso un nuevo sistema de control de semillas para mejorar la fiscalización

ARBA: más de 12.000 pymes ya están en el régimen que evita acumular saldos a favor

El consumo continúa en la pendiente y cayó un -5,1% en marzo

Argentina restituyó su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena

Récord del agro: en marzo la molienda de girasol superó las 500.000 toneladas

Gas natural licuado: Camuzzi y Vitol avanzan en un acuerdo estratégico para impulsar LNG del Plata

La morosidad en los créditos de Mercado Libre saltó al 9%

El Gobierno echó al funcionario que no declaró siete departamentos en EE.UU.

El Banco Provincia anunció una baja de tasas de interés para las PyMES

Colectivos: llaman a consulta ciudadana para ajustar el precio de boleto

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Precios y consumo, en la mira.

El consumo continúa en la pendiente y cayó un -5,1% en marzo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Con el otoño llegan los primeros fríos y las primeras preocupaciones.

Llega el frío y vuelven los mitos: qué hay de cierto sobre gripe y resfríos