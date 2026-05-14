jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 18:25

El comercio en Pilar: las ventas minoristas bajaron 15,6% interanual en abril

La retracción en Pilar se reflejó con caídas en 11 de los 13 rubros relevados en comparación a 2025. Aunque el descenso fue menor al de marzo, los porcentajes de ventas están muy por debajo de los nacionales.

Por Agencia DIB
Hay preocupación en Pilar porque las ventas minoristas no levantan.

Hay preocupación en Pilar porque las ventas minoristas no levantan.

Resumen de Pilar

En Pilar, el comercio minorista volvió a registrar números negativos durante abril y consolidó una tendencia de retracción que atraviesa a casi todos los rubros. Según el relevamiento mensual de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA), las ventas minoristas cayeron un 15,6% interanual respecto al mismo mes de 2025.

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Si bien el descenso resultó menos pronunciado que el desplome del 30% registrado en marzo, desde (SCIPA) señalan que el panorama continúa siendo preocupante, ya que 11 de los 13 sectores relevados terminaron abril con balances negativos, informó el diario Resumen de Pilar.

Las ventas minoristas, en picada

El rubro más golpeado en el municipio gobernado por Federico Achával volvió a ser el de la Construcción. Tanto Materiales para la Construcción como Servicios para la Construcción registraron caídas del 25% interanual. Detrás aparecieron Calzados y Marroquinería (20%), Librería y Bazar y Decoración (18%), mientras que Textil e Indumentaria cayó un 14%.

En tanto, Pañaleras y Artículos Infantiles y también Alimentos y Bebidas mostraron una merma del 15,6%; Alimentos Elaborados retrocedió un 12%, Ferreterías e Insumos (9,5%) y Perfumería (8%).

Las excepciones fueron Farmacia (+6%) y Gastronomía y Bares (+2%). No obstante, desde el sector advirtieron que ambos segmentos parten de niveles bajos de actividad registrados durante el año pasado.

Los datos relevados en la ciudad de Pilar muestran una caída mucho más pronunciada que la reflejada a nivel nacional por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que determinó que las ventas minoristas pyme descendieron un 3,2% interanual en abril, mientras que la baja acumulada en el primer cuatrimestre alcanzó el 3,5%.

Fuente Agencia DIB

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