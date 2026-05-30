Pilar: asesinó al novio actual de su ex, huyó y lo detuvieron

El hombre acusado de matar a balazos a la actual pareja de su ex.

En un operativo conjunto entre efectivos de Pilar y Escobar , se logró detener al acusado de asesinar en la localidad de Manuel Alberti al actual novio de su expareja, un hombre de 37 años.

Según informa Resumen , el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Salta y San Jorge y es investigado por la UFI Nº2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana .

La víctima fue identificada como Mario Domingo Ovejero , de 37 años, domiciliado en Grand Bourg . El ataque se produjo cuando Ovejero se encontraba en la casa de su pareja de 37 años.

De acuerdo con el relato de la mujer a los efectivos policiales, el agresor sería su exnovio, identificado como “JCC” y de 41 años, de quien estaba separada desde hacía aproximadamente un año y medio.

Siempre según la declaración incorporada a la causa, el hombre llegó hasta el domicilio y comenzó a gritar desde el portón de ingreso. En ese momento Ovejero se acercó y, sin mediar palabra, el agresor habría efectuado varios disparos de arma de fuego.

La víctima recibió impactos en el tórax y en el brazo izquierdo y quedó tendida en el suelo, mientras el atacante escapó del lugar. Poco después arribó una ambulancia del SAME y la médica a cargo constató el fallecimiento de Ovejero.

Durante las primeras tareas investigativas, personal policial encontró en las inmediaciones una pistola Bersa modelo TPR, con un cargador colocado y cuatro municiones intactas, elemento que quedó secuestrado para las pericias correspondientes.

En el lugar trabajó Policía Científica y se solicitó la colaboración de la SUBDDI Pilar.

Localizado

Tras permanecer prófugo durante varias horas, el acusado fue localizado en una vivienda situada en el barrio Amancay de Maquinista Savio, partido de Escobar. La detención fue concretada por personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Pilar junto a efectivos de Escobar, luego de tareas de inteligencia y vigilancia encubierta.

El detenido quedó a disposición de la Justicia acusado del homicidio de Mario Ovejero, mientras la fiscalía continúa avanzando con la investigación para determinar todos los detalles del hecho.

El acusado registra antecedentes penales y una medida cautelar por protección contra la violencia familiar impulsada por su exmujer ante el Juzgado Nº1 de Pilar.

Fuente: Agencia DIB