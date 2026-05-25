lunes 25 de mayo de 2026
25 de mayo de 2026 - 11:28

Pilar: un nene de 9 años murió tras ser atropellado con su bicicleta en la Panamericana

El accidente sobre la Panamericana ramal Pilar se produjo cuando el menor que bajaba por una lomada no pudo frenar su bicicleta e ingresó a la autopista.

Por Agencia DIB
El accidente en Pilar motivó un operativo en la autopista.

El accidente en Pilar motivó un operativo en la autopista.

Resumen de Pilar

Un trágico suceso ocurrió sobre la Panamericana, a la altura del kilómetro 43,5 del Ramal Pilar, mano a Provincia, cuando un chico de 9 años ingresó, de pronto, a la autopista con su bicicleta y murió tras ser arrollado por un automóvil, pese a los esfuerzos del conductor por evitar el impacto.

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Una accidente insólito

El hecho se registró este domingo tras un llamado al 911 que alertó sobre el accidente. Al arribar al lugar, la Policía convocó al SAME, sin embargo el menor ya había fallecido como consecuencia del fuerte impacto, informó Resumen de Pilar.

De acuerdo a las primeras informaciones, el niño circulaba en una bicicleta rodado 16 y habría descendido desde una lomada ubicada sobre la colectora, junto a un grupo de amigos, todos de Escobar. Al no poder frenar, ingresó a la autopista, donde fue embestido por un Volkswagen Vento.

La causa fue caratulada como "Homicidio culposo" y quedó a cargo de la UFI N°1 de Pilar, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Fuente: Agencia DIB

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