Pilar: murió un motociclista atropellado por un colectivo en Panamericana

El motociclista falleció minutos después del accidente en Pilar. Resumen de Pilar

Este jueves por la mañana, un motociclista murió luego de protagonizar un violento accidente con un colectivo de la línea 203, ocurrido sobre el kilómetro 40,5 de la autopista Panamericana ramal Pilar, en el carril lento, mano hacia Provincia.

De acuerdo a las primera informaciones periciales, el siniestro entre el micro de corta distancia y la moto Corven Energy se habría producido cuando la víctima, un hombre de entre 30 y 35 años, intentó el sobrepaso por la derecha; tras ser embestido, fue arrollado por las ruedas traseras del colectivo. El motociclista falleció en el lugar a raíz de las graves heridas sufridas, informó Resumen de Pilar.

Embed ️⚠️ #AlertaDeTránsito: AMPLIACIÓN Ramal Pilar km 40.5 sentido a Provincia. Un colectivo y una moto, un fallecido. Peritos trabajando en el lugar.

Dos carriles reducidos y Rama de ingreso altura Junin cerrada.

Se registran demoras. Circule con precaución. #Ausol #Pilar https://t.co/kEZ5GfMVDH — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) May 28, 2026

El hecho ocurrió en el carril lento y provocó importantes demoras en la circulación. En tanto, el conductor del interno 4190 de la línea 203 -que realizaba el recorrido San Fernando-Pilar- quedó imputado por "Homicidio culposo". La investigación quedó en manos de la UFI N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Quintana, mientras que las actuaciones son llevadas adelante por la Comisaría Pilar Séptima.

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