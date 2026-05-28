Pilar: murió un motociclista atropellado por un colectivo en Panamericana

Este jueves por la mañana, un motociclista murió luego de protagonizar un violento accidente con un colectivo de la línea 203, ocurrido sobre el kilómetro 40,5 de la autopista Panamericana ramal Pilar, en el carril lento, mano hacia Provincia.
De acuerdo a las primera informaciones periciales, el siniestro entre el micro de corta distancia y la moto Corven Energy se habría producido cuando la víctima, un hombre de entre 30 y 35 años, intentó el sobrepaso por la derecha; tras ser embestido, fue arrollado por las ruedas traseras del colectivo. El motociclista falleció en el lugar a raíz de las graves heridas sufridas, informó Resumen de Pilar.
El hecho ocurrió en el carril lento y provocó importantes demoras en la circulación. En tanto, el conductor del interno 4190 de la línea 203 -que realizaba el recorrido San Fernando-Pilar- quedó imputado por "Homicidio culposo". La investigación quedó en manos de la UFI N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Quintana, mientras que las actuaciones son llevadas adelante por la Comisaría Pilar Séptima.