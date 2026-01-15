Desde que asumió Javier Milei, se perdieron unas 900 empresas por mes

En medio de un arranque de año con despidos, suspensiones y cierres de empresas , los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no son alentadores desde la llegada de Javier Milei al poder. Desde noviembre de 2023 a octubre del año pasado, cerraron más de 900 unidades productivas por mes, lo que repercutió en miles de despidos .

En la Costa, Kicillof juntó a su tropa y cargó duro contra Milei: "devolvele a la provincia todo lo que le robaste"

Según las cifras oficiales solo en octubre pasado se dieron de baja 912 empresas en todo el país . Y acumula en esos 10 meses de 2025 una pérdida neta de 8.830 empleadores, con su impacto en miles de puestos de trabajo.

Sin embargo, si se analiza desde noviembre de 2023, el último que gobernó Alberto Fernández, a octubre pasado, en 23 meses se produjo una caída neta de 21.046 empleadores o “unidades productivas”, que emplean a uno o más trabajadores. Es decir, unas 915 por mes o 30 por día.

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), siempre en el mismo período, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 9.857.173 trabajadores en noviembre de 2023, y pasó a octubre 2025 a 9.584.566 empleados. Es decir, el empleo registrado cayó en 272.607 puestos , una reducción del 2,77% , a un ritmo cercano a 400 trabajadores menos por día .

El ajuste impactó con fuerza en sectores estratégicos: Transporte y Almacenamiento fue el más afectado en cantidad de empleadores (-5.042), mientras que la Administración Pública encabezó la pérdida de empleo en términos absolutos, con 83.014 puestos menos, y la Construcción sufrió la mayor caída relativa, con un desplome del 15,6% de su dotación laboral.

Sectores más castigados y despidos

Las áreas más castigadas por la devaluación y “la motosierra” en términos de empresarias fueron las vinculadas a la construcción (1.797 empresas menos), la industria manufacturera (-2.238 menos), comercio (-4.184 menos), servicios inmobiliarios (-3.057) y servicio de transporte y almacenamiento (- 5.042).

Mientras que el 99,63% de los empleadores que cerraron son firmas de hasta 500 trabajadores -principalmente pymes-, la mayor parte de los despidos se concentró en empresas de gran porte. El 66,8% de los puestos perdidos correspondió a compañías con más de 500 empleados, lo que da cuenta de una estrategia de ajuste que combina destrucción del entramado productivo chico y recortes masivos en grandes unidades económicas y en el Estado.

Cabe recordar que días atrás, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, resaltó el cierre de miles de pymes desde que asumió Milei. Tras un 2025 conflictivo, con varias empresas que cerraron sus puertas o suspendieron personal para atravesar la crisis, el informe de López indicó que entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025, un total de 5335 empresas bonaerenses dejaron de operar y se registran siete meses consecutivos de cierres. Unas 232 por mes, solo en el territorio bonaerense.

Fuente: Agencia DIB