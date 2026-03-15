El boleto mínimo de colectivo en el AMBA sube a $700 desde este lunes

Desde este lunes viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) será más caro. El boleto mínimo de las 104 líneas de jurisdicción nacional aumentará un 7,6% y pasará de $650 a $700 para los tramos de hasta tres kilómetros, según lo establecido por la Secretaría de Transporte.

La medida impactará en millones de usuarios que utilizan diariamente estas líneas, caracterizadas por unir la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense al cruzar la avenida General Paz o el Riachuelo. El incremento, además, reduce la brecha tarifaria con los servicios que operan exclusivamente dentro de cada jurisdicción.

Actualmente, el boleto mínimo en las líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es de $681,85, mientras que en la provincia de Buenos Aires el pasaje más económico asciende a $832,57.

El nuevo cuadro tarifario fue establecido por la resolución 11/2026 y contempla diferentes valores según la distancia recorrida. Para los viajes de hasta tres kilómetros, el pasaje costará $700, aunque quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominar deberán pagar $1.113.

En el caso de los trayectos de entre tres y seis kilómetros, el boleto pasará a costar $779,78 ($1.239 con SUBE sin registrar). Para los recorridos de seis a doce kilómetros el valor será de $838,86 ($1.335,38 con tarjeta sin nominar).

Los viajes de entre doce y veintisiete kilómetros tendrán un costo de $899,99, mientras que quienes recorran más de esa distancia deberán pagar $959,71. En ambos casos, el precio será sensiblemente mayor para quienes utilicen una SUBE sin personalizar.

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Actualización

El aumento forma parte del esquema de actualización mensual que el Gobierno aplica sobre el transporte automotor del AMBA. El mecanismo toma como referencia la evolución de la inflación y el incremento de los costos operativos del sistema, entre ellos el combustible, el mantenimiento de las unidades y los salarios del personal.

El último ajuste en el boleto de colectivos había sido en noviembre pasado, cuando la tarifa se incrementó un 10%.

La política tarifaria se inscribe en la estrategia oficial de reducir progresivamente el peso de los subsidios estatales en el sistema de transporte público. Aun así, continuarán vigentes los beneficios de la tarifa social, que otorga un descuento del 55% a jubilados, trabajadores del servicio doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros grupos.

El costo real del boleto

Según el denominado “Índice Bondi”, elaborado por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta), el costo real del boleto sin subsidios se ubicó en febrero en $1.922. En tanto, la denominada “tarifa técnica”, que surge de la suma entre los subsidios estatales y lo recaudado por los boletos vendidos, se estimó en $1.739,36 por viaje.

Las cifras difundidas por la entidad empresaria también muestran diferencias según la jurisdicción: el costo sin subsidio sería de $1.912 en la Ciudad de Buenos Aires, de $2.215 en las líneas de jurisdicción nacional, de $1.758 en la provincia de Buenos Aires y de $1.586 en los servicios municipales.

En los fundamentos de la resolución que habilitó el incremento, la Secretaría de Transporte señaló que se registraron subas en distintos insumos y servicios del sector, como el gasoil, los seguros de responsabilidad civil del parque automotor, el material rodante y los repuestos necesarios para el mantenimiento de las unidades.

En ese contexto, el organismo sostuvo que resulta necesario trasladar parte de esos costos a las tarifas con el objetivo de preservar la ecuación económica del sistema y garantizar la continuidad del servicio con estándares de calidad y eficiencia.

La actualización alcanza a las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad y el conurbano bonaerense. Se trata de las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Al mismo tiempo, la normativa mantiene vigente el sistema de boleto integrado, que permite realizar combinaciones entre distintos medios de transporte con descuentos en el segundo y tercer viaje dentro de un período determinado.

Fuente: Agencia DIB