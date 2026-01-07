miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026 - 09:53

Dos empresas del conurbano empezaron el año con ajuste y despidos

Una de Pilar que hacía alimento balanceado para animales cerró sus puertas. En Quilmes, una petroquímica confirmó 65 cesantías y el personal inició un paro.

Por Agencia DIB
Personal de la sucursal pilarense de GEPSA. (Resumen de Pilar)

En el contexto de una crisis de la industria nacional que parece no detenerse en el arranque de 2026, dos empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires avanzaron en las últimas horas con una serie de despidos que impactaron en unas 145 familias.

Con raíces en la provincia de Córdoba, la sucursal pilarense de GEPSA está ubicada en el kilómetro 2 de la ruta 34. Allí, los trabajadores están en alerta y a la espera de una respuesta positiva en las audiencias que se dan en el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, las expectativas no son buenas, ya que los problemas comenzaron en octubre por una baja del 30% de las ventas. En ese momento se llegó a un arreglo para conservar los puestos de trabajo, acuerdo que entre otros puntos incluyó una reducción de la semana laboral, llevándola a cuatro días. Pero al atraso de pagos se sumó el adelantamiento de vacaciones y ahora se confirmó el cierre de la planta.

Por otro lado, la empresa petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de que inicialmente se anunciaran alrededor de 90 desvinculaciones. Con el pretexto de afrontar “un proceso global de optimización de recursos”, la firma comenzó en noviembre las negociaciones para la reducción de personal.

Tras la ruptura de las negociaciones, el personal resolvió un paro por tiempo indeterminado y la fábrica se encuentra actualmente sin actividad. El delegado general de la comisión interna de la empresa, Alfredo Piscopo, señaló que los trabajadores están “en negociación hace dos meses” por estos despidos, incluyendo un “casi acuerdo” que la empresa truncó agregando demandas adicionales.

Durante la conciliación obligatoria, el gremio aceptó el retiro de 45 trabajadores, en su mayoría próximos a jubilarse, como parte de un acuerdo que permitiera reubicar personal y sostener la producción. Sin embargo, la negociación se frustró cuando la empresa exigió mayores niveles de producción con menos personal y sin respetar los tiempos de capacitación necesarios.

Fuente: Agencia DIB

