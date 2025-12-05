viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025 - 11:47

Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones para sortear la crisis

La multinacional Mondelez frenó la producción por caída del consumo. Unos 2.000 operarios afectados. También lo implementan automotrices y textiles.

Diarios Bonaerenses | Fernando Delaiti
Por Fernando Delaiti
Un trabajador en un frigorífico. (Agencia Xinhua)

La combinación de consumo interno retraído y el aumento de las importaciones en varios sectores, impactó de lleno en varias empresas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, y más allá del cierre de algunas de ellas, otras optaron por suspensiones de su personal o el adelanto de vacaciones para intentar sortear la crisis.

En las últimas horas, Mondelez confirmó un freno productivo inusual en la planta de General Pacheco, partido de Tigre, su complejo industrial más grande en Argentina, y avanza con un reordenamiento operativo para administrar un nivel de stock que supera con holgura el promedio histórico. Los afectados son unos 2300 operarios, con el adelantamiento de una semana de vacaciones y una semana adicional de licencia.

Se trata de la compañía dueña de marcas populares como Milka, Oreo, Pepitos y Beldent, que decidió detener parte de sus líneas en diciembre y reordena vacaciones para administrar el sobrestock. El movimiento incluye adelanto de vacaciones, reducción de relevos, readecuación de turnos y menor uso efectivo de capacidad instalada. La actividad normal se reanudará el 4 de enero.

Según trascendió, las ventas cayeron alrededor de 15.000 toneladas en el acumulado del año, un retroceso que afectó sobre todo a categorías de alto volumen como galletitas, chocolates y alfajores. Todo esto, inclusive, en tiempos de fiestas, cuando el consumo suele repuntar. "Los supermercados están importando productos y no hay ventas. Se muestra un panorama muy complejo para el 2026 si no se levantan las ventas", dijo el delegado en Mondelez-Pacheco, Jorge Penayo, quien señaló que el salario promedio es de $1.400.000.

Un camino de suspensiones y despidos

Como informó Agencia DIB, la tradicional compañía de alimentos Georgalos, reconocida por el ícono navideño como el Mantecol, también aplicó un esquema de suspensiones rotativas en su planta bonaerense de Victoria, partido de San Fernando. La medida, que llega justo antes de las celebraciones de fin de año, afecta a 600 operarios.

Según la compañía, la decisión responde a la caída de ventas y a la fuerte competencia de golosinas importadas, un fenómeno que se acentuó en los últimos meses con la política oficial de apertura comercial. El cronograma de suspensiones abarca la primera quincena, afecta a los trabajadores por tandas y contempla el pago del 80% del salario en forma no remunerativa.

En tanto, hace pocos días y en un contexto en el que el patentamiento de autos 0 km cayó un 3,6% interanual en noviembre, Peugeot decidió adelantar vacaciones y paralizó la producción en la planta de El Palomar, en el partido de Tres de Febrero, por más de un mes, con reinicio previsto para enero.

Aunque la compañía no emitió un comunicado oficial, la duración del cese productivo de más de cinco semanas resulta más prolongado de lo habitual y alimenta dudas sobre la estabilidad del personal en esa planta bonaerense.

A mediados de noviembre, y en el marco de la crisis de la industria textil en la Argentina a partir de la importación de ropa extranjera y el consumo que no repunta, la tradicional empresa Textilana S.A. de Mar del Plata, que fabrica la emblemática marca Mauro Sergio, suspendió a unos 175 trabajadores hasta el 31 de marzo. Los suspendidos, se informó, en ese lapso solo cobrarán el 78% del salario de bolsillo y el aguinaldo en dos cuotas.

Si bien el cierre inesperado de la empresa de electrodomésticos Whirlpool en la localidad bonaerense de Pilar con el despido de 220 trabajadores marcó un cimbronazo, fue solo un ejemplo de otras que siguieron ese camino en las últimas semanas. De hecho, este jueves se conoció el caso de la textil Hazan Silvia, que anunció el cierre de su planta en Lanús y dejó a 50 trabajadores en la calle.

Fuente: Agencia DIB

Por  Agencia DIB