Manu Ginóbili: el gigante que primero tuvo miedo de no crecer

Hay historias que empiezan con un trofeo; otras, con un gol. La de Emanuel David Ginóbili comenzó mucho antes, en una pared de azulejos de una casa de Bahía Blanca, donde un chico esperaba cada semana que su padre apoyara un cuchillo sobre su cabeza para descubrir si había crecido unos milímetros más.

Sin conspiraciones: las razones futbolísticas de la derrota de Argentina ante España

La crisis de River: 100 millones en refuerzos, sin títulos y con Coudet en la cuerda floja

El ritual era siempre el mismo. Jorge "Yuyo" Ginóbili tomaba el cuchillo, lo apoyaba sobre el cabello de su hijo menor y marcaba una línea en la pared. Emanuel bajaba la vista y buscaba con ansiedad la diferencia respecto de la marca anterior. A veces existía; muchas otras, no. Entonces llegaba la frustración.

Soñaba con vivir del básquet, pero también sabía que los sueños suelen medir en centímetros. Sus hermanos, Sebastián y Leandro, crecían con naturalidad: él no. Mientras el resto imaginaba campeonatos, Manu imaginaba estirarse. Se medía una vez por semana, consultaba médicos, tomaba levadura de cerveza convencido de que podía ayudarlo y, como tantos chicos enamorados de la pelota naranja, salía a la calle intentando tocar con la mano las chapas de los techos. No buscaba hacer una travesura: quería convencerse de que algún día también llegaría más alto.

Resulta imposible entender al Ginóbili que conquistó el mundo sin detenerse en aquel adolescente que convivía con el miedo de no crecer nunca.

Bahía Blanca era el escenario perfecto para enamorarse del básquet. En esa ciudad del sur bonaerense el deporte no era solamente una disciplina: era una tradición que pasaba de padres a hijos. Las conversaciones familiares giraban alrededor de una cancha, un entrenamiento o un partido del fin de semana. El Club Bahiense del Norte era casi una extensión de la casa de los Ginóbili: allí había jugado su abuelo, allí trabajaba su padre y allí también crecieron los tres hermanos.

En la habitación de Emanuel convivían los pósteres de Michael Jordan, viejos casetes con partidos de la NBA y una ilusión que todavía parecía demasiado grande para su cuerpo. Mientras millones de chicos soñaban con ser como el número 23 de los Chicago Bulls, él observaba cada movimiento con una atención obsesiva. No copiaba únicamente las jugadas: estudiaba la manera de competir.

Sin embargo, el destino todavía parecía tener otros planes.

Antes de ser gigante, tuvo que crecer

Cuando se confeccionó la selección de cadetes de Bahía Blanca, Manu quedó afuera. La explicación era sencilla y brutal: era demasiado bajo. El golpe fue devastador. Sus padres ya habían organizado el viaje para acompañarlo en el torneo y, cuando escuchó uno a uno los nombres de los convocados sin que apareciera el suyo, sintió que el sueño comenzaba a desvanecerse antes siquiera de haber empezado.

Años después recordaría aquel momento sin rencor, casi con ternura. "La verdad es que no era tan bueno", admitiría entre sonrisas. Pero esa respuesta pertenece al Ginóbili consagrado. El adolescente que regresó a su casa aquel día no sonreía. Dudaba. Lloraba. Y volvía a mirar la pared donde seguían apareciendo, obstinadas, aquellas marcas de un crecimiento que parecía no alcanzar.

Tal vez allí comenzó a forjarse el rasgo que terminaría definiendo toda su carrera. No fue el talento -porque había otros tan talentosos como él-. Tampoco la velocidad ni la capacidad para inventar jugadas imposibles. Fue otra cosa: la costumbre silenciosa de responder a cada frustración trabajando un poco más que el día anterior.

Todavía faltaban Europa, la NBA, los anillos, la Generación Dorada y el oro olímpico. Todavía faltaba que el mundo aprendiera a pronunciar correctamente un apellido argentino. Pero el jugador que después maravillaría a millones ya estaba naciendo en esas pequeñas derrotas que nadie fotografiaba.

Porque antes de convertirse en un gigante del deporte, Manu fue, simplemente, un chico que temía no llegar nunca a serlo.

Aprender a perder

El deporte suele enamorarse de los vencedores. Las vitrinas, las estatuas y los documentales casi siempre comienzan cuando aparecen los títulos. Pero la historia de Ginóbili se escribió al revés: mucho antes de levantar trofeos, aprendió a convivir con la derrota.

Ni siquiera en Bahía Blanca, una ciudad acostumbrada a fabricar grandes jugadores, conseguía romper esa barrera invisible. Con Bahiense del Norte llegaban los segundos puestos, los terceros, las buenas campañas, pero nunca el campeonato. Mientras otros compañeros celebraban vueltas olímpicas, él regresaba a su casa con la sensación de que todavía le faltaba algo. No era una obsesión por las medallas: era una obsesión por mejorar.

El golpe más duro llegó demasiado pronto. Debutó en la Liga Nacional con Bahiense y aquella temporada terminó con el descenso del club. Para cualquier adolescente ya habría sido un golpe importante. Para Manu fue casi una tragedia íntima.

Bahiense no era solamente el equipo donde jugaba: era el club de su familia. Allí su padre había dedicado buena parte de su vida, allí habían crecido sus hermanos y allí él había aprendido a amar el básquet. Sentía que había fallado en el lugar donde menos quería hacerlo.

Lloró.

Mucho.

Con los años recordaría aquella escena con una mezcla de pudor y ternura. "Lloré como un nene. Era un nene, bah", diría tiempo después. La frase resume mejor que cualquier estadística quién era aquel muchacho de apenas dieciocho años. No lloraba por un contrato ni por dinero: lloraba porque sentía que había decepcionado a los suyos.

Quizá por eso nunca conservó una camiseta de Bahiense. Todas las demás quedaron guardadas como recuerdos de una carrera extraordinaria. Esa no. En ese club existía una costumbre: la camiseta se regalaba solamente a los campeones. Y él nunca había podido levantar un título allí.

Un salto a la vez

La ironía resulta casi poética: décadas más tarde, el estadio llevaría su nombre, pero el joven que soñaba con triunfar en esas mismas tablas de madera se marchó sin el único recuerdo que realmente deseaba conservar.

Lejos de desanimarlo, cada frustración parecía agregarle una capa más a su personalidad competitiva. Mientras otros encontraban excusas, él buscaba respuestas. Se comparaba siempre con quienes estaban un escalón por encima. Primero fueron sus hermanos. Después los mejores jugadores de Bahía Blanca. Más tarde serían los europeos. Finalmente, las grandes figuras de la NBA.

Nunca miró hacia abajo para sentirse superior: siempre levantó la vista.

En 1995 apareció la primera oportunidad de alejarse de casa. Andino de La Rioja le abrió las puertas de la Liga Nacional y Manu entendió que, si quería descubrir hasta dónde podía llegar, debía abandonar la comodidad de Bahía Blanca. El salto no fue sencillo. Dejaba atrás a su familia, sus amigos y la ciudad que había moldeado su carácter. Pero también comprendía que los sueños importantes exigen decisiones incómodas.

En La Rioja fue elegido el mejor debutante de la temporada. Por primera vez, el básquet empezaba a devolverle algo de todo lo que le había quitado. Sin embargo, ni siquiera entonces se permitió relajarse. Regresó a Estudiantes de Bahía Blanca y continuó creciendo sin hacer demasiado ruido. En 1997 recibió el premio al jugador de mayor progreso de la Liga Nacional. La distinción llevaba un nombre que, sin saberlo, terminaría definiendo toda su carrera: progreso.

Porque Ginóbili nunca explotó de un día para otro. Nunca apareció como un fenómeno destinado a dominar el deporte. Su evolución fue casi artesanal. Un paso. Después otro. Una temporada mejor que la anterior. Un salto pequeño, pero constante.

Él mismo lo explicaría años más tarde con una sinceridad poco habitual entre las grandes figuras. "No fui un elegido: lo mío fue gradual. Cada temporada di un saltito de calidad."

Aquella frase, pronunciada cuando ya era una leyenda, encerraba la esencia de toda su historia. Mientras el mundo buscaba descubrir el secreto de su talento, Manu seguía creyendo que la diferencia había estado en otra parte: en no quedarse quieto nunca.

Ese espíritu fue el que lo empujó, en 1997, a cruzar el océano rumbo a Italia. Tenía apenas veinte años, una valija llena de incertidumbres y una convicción que todavía nadie más compartía. Europa no sabía quién era Emanuel Ginóbili.

Él tampoco sabía que estaba a punto de descubrir quién podía llegar a ser.

Italia, el lugar donde Manu dejó de dudar

Italia fue mucho más que un destino: fue el lugar donde Manu dejó de preguntarse si estaba preparado para competir y comenzó a convencerse de que podía mirar a cualquiera de frente.

Cuando llegó al Reggio Calabria apenas tenía veinte años. Cambiaba Bahía Blanca por un idioma desconocido, otra cultura y un básquet mucho más táctico. El objetivo parecía sencillo: aprender. Sin embargo, su cabeza funcionaba de otra manera. Durante los primeros meses observó en silencio. Quería entender el ritmo de la competencia, descubrir qué separaba a un buen jugador de uno extraordinario. Apenas sintió que podía sostenerse en ese nivel, apareció la vieja costumbre que lo había acompañado desde la adolescencia: empezó a compararse con los mejores.

Ya no alcanzaba con ser uno de los destacados de la segunda división italiana. Miraba los partidos de la Serie A e imaginaba que también podía jugar allí. Analizaba cómo penetraban, cómo defendían, cómo resolvían los cierres apretados. Siempre encontraba algo que aprender. Siempre había un escalón más arriba.

Ascendió con Reggio Calabria y, poco después, el Kinder Bologna, el gigante del básquet europeo, golpeó a su puerta. Allí terminó de moldearse el jugador que maravillaría al mundo. Ganó la Euroliga, conquistó la liga italiana, levantó la Copa de Italia y fue elegido dos veces el Jugador Más Valioso del campeonato. Europa ya no veía a un argentino prometedor: veía a uno de los mejores jugadores del continente.

Cuando la NBA dejó de esperar

Mientras tanto, al otro lado del océano, un puñado de dirigentes de los San Antonio Spurs había tomado una decisión que, en ese momento, pasó inadvertida para casi todos.

En el Draft de 1999 eligieron a un escolta argentino con el número 57.

Tan baja fue la expectativa que Ginóbili ni siquiera siguió la ceremonia. Estaba concentrado con la Selección argentina en una ciudad brasileña y se fue a dormir temprano. A la mañana siguiente alguien le dijo que una franquicia de la NBA había comprado sus derechos.

Pensó que era una broma.

Aquella reacción describía mejor que cualquier discurso su personalidad. Mientras otros jóvenes soñaban con el Draft durante meses, él seguía preocupado por el entrenamiento del día siguiente. No vivía pendiente del reconocimiento: vivía pendiente del juego.

Antes de viajar a Estados Unidos todavía quedaba una estación decisiva: el Mundial de Indianápolis 2002.

Hasta entonces, Estados Unidos parecía invencible cuando reunía a jugadores de la NBA. Desde Barcelona 1992 nadie había logrado derrotar a un seleccionado integrado por profesionales de la mejor liga del planeta. La diferencia era tan grande que el resto de los países competía, muchas veces, por el segundo lugar.

Argentina no aceptó ese papel.

Aquella noche, Ginóbili, Pepe Sánchez, Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto y el resto de la Generación Dorada jugaron un partido que modificó para siempre la geografía del básquet internacional. No fue un milagro: fue una demostración de inteligencia, solidaridad y valentía. El equipo de Rubén Magnano venció a Estados Unidos por 87-80 y rompió una racha que parecía eterna.

Manu recordaría años después una imagen que todavía lo conmueve. Cuando faltaban pocos minutos para el final miró a Pepe Sánchez. Ninguno dijo una palabra. No hacía falta. Ambos comprendieron, al mismo tiempo, que estaban derrotando al gigante.

Aquel triunfo cambió la percepción que el mundo tenía del básquet argentino. Pero también modificó la vida de Manu Los Spurs entendieron que ya no había nada más que esperar: el argentino estaba listo para cruzar el Atlántico.

De las dudas al corazón de una dinastía

El desembarco en San Antonio, sin embargo, distó mucho de parecerse a un cuento de hadas.

Las lesiones complicaron sus primeros meses. El ritmo era otro. Los defensores parecían más rápidos, más fuertes y más altos. Gregg Popovich todavía no terminaba de confiar en ese zurdo imprevisible que muchas veces rompía los sistemas para inventar una jugada imposible.

Más de una noche volvió a su casa preguntándose si realmente pertenecía a ese lugar.

"Si no rindo, me van a pegar una patada y me vuelvo a Bahía Blanca", llegó a confesarle a su padre.

No era falsa modestia: era miedo. El mismo miedo que había sentido de chico frente a la pared de azulejos. El mismo que apareció cuando lo dejaron afuera de la selección de Bahía. El mismo que sintió después del descenso con Bahiense.

Pero Ginóbili había aprendido una lección mucho antes de llegar a la NBA: las dudas nunca se combatían con palabras: se combatían jugando.

Y eso fue exactamente lo que hizo.

Poco a poco, Popovich comenzó a entender que aquel argentino veía el básquet de una manera distinta. Donde otros encontraban un pase imposible, Manu veía una oportunidad. Donde los rivales esperaban una penetración, aparecía una asistencia. Donde el manual indicaba prudencia, él elegía la creatividad.

No era un jugador diseñado para repetir movimientos.

Había nacido para romperlos.

Sin saberlo, San Antonio estaba descubriendo mucho más que un extraordinario escolta.

Estaba encontrando el corazón competitivo de una dinastía.

Y, al mismo tiempo, Argentina empezaba a ilusionarse con que aquel grupo que había desafiado a Estados Unidos todavía tenía una página mucho más grande por escribir.

El oro que cambió la historia

Hay equipos que ganan campeonatos. Muy pocos consiguen modificar la historia de un deporte. La Generación Dorada hizo algo todavía más difícil: cambió la manera en que un país aprendió a mirar el básquet.

Atenas 2004 no empezó el día de la final contra Italia: había comenzado muchos años antes, en los entrenamientos interminables de Bahía Blanca, en los viajes interminables por la Liga Nacional, en las derrotas que enseñaron más que las victorias y en aquella noche de Indianápolis en la que Argentina descubrió que los gigantes también podían caer.

Pero todavía faltaba el último paso.

El debut olímpico frente a Serbia y Montenegro estuvo a punto de convertirse en una pesadilla. Argentina había dominado durante gran parte del partido, pero el cierre encontró a los europeos otra vez en carrera. El reloj consumía los últimos segundos cuando Manu recibió la pelota. No hubo tiempo para pensar. Atacó el aro casi por instinto, lanzó en el aire y la pelota besó el tablero antes de entrar.

Durante una fracción de segundo reinó el silencio.

Después llegó el estallido.

Sus compañeros corrieron desesperados hacia él y lo derribaron en un abrazo colectivo. Años más tarde recordaría aquella escena con una sinceridad que desarmaba cualquier épica. "No podía respirar", confesó entre risas. Mientras millones de argentinos revivían esa acción como una de las jugadas más heroicas del deporte nacional, él recordaba otra sensación: la de intentar sacar un brazo entre tantos cuerpos para volver a tomar aire.

Era el primer aviso de que aquel equipo estaba dispuesto a escribir algo extraordinario.

Sin embargo, el verdadero Everest esperaba unos días después.

Estados Unidos.

Otra vez.

No era el Dream Team de Michael Jordan, pero seguía siendo el país que había convertido al básquet en una expresión de poder. Del otro lado aparecía un grupo de argentinos que no se sentía inferior. Esa era, quizá, la diferencia más profunda respecto de generaciones anteriores. Ya no entraban a la cancha para comprobar cuánto podían resistir: entraban convencidos de que podían ganar.

Y ganaron.

Con 29 puntos de Ginóbili y una actuación colectiva inolvidable, Argentina derrotó por 89- 81 al equipo estadounidense y avanzó a la final olímpica. Aquella noche no cayó solamente un rival: cayó una barrera mental que había acompañado durante décadas al deporte internacional. Por primera vez, un seleccionado demostraba que Estados Unidos también podía ser vencido en el escenario más importante del básquet.

Dos días después esperaba Italia.

La final tuvo algo extraño. No existía la ansiedad desesperada del debut ni la tensión monumental de la semifinal. El equipo jugó con una serenidad que solamente poseen quienes sienten que ya no tienen nada que demostrar. Cada ataque encontraba la mejor decisión. Cada defensa parecía anticiparse a la jugada siguiente. Ginóbili lideraba sin necesidad de levantar la voz. Lo hacía desde el ejemplo, desde la entrega, desde esa competitividad que jamás confundió protagonismo con ego.

Cuando sonó la bocina final, el tablero marcaba 84-69.

Argentina era campeona olímpica.

Hasta hoy continúa siendo el único país que logró interrumpir el dominio estadounidense desde que los jugadores de la NBA comenzaron a participar de los Juegos Olímpicos. Todos los oros quedaron en manos de Estados Unidos.

Todos menos uno.

Ese.

El de un grupo de argentinos que decidió no aceptar el papel de actor secundario.

Un grupo de amigos

La celebración fue tan caótica como inolvidable. Hubo abrazos, lágrimas, camisetas que volaban por el aire y un vestuario convertido en una fiesta interminable. En medio de ese desorden ocurrió una escena casi absurda, muy propia de la Generación Dorada: mientras Manu atendía a algunos periodistas y hablaba unos segundos con su padre por teléfono, el micro de la delegación partió rumbo a la Villa Olímpica.

Se olvidaron de él.

El mejor jugador del torneo, el líder del equipo campeón olímpico, quedó solo frente al estadio, golpeando puertas hasta que alguien de la organización consiguió llevarlo de regreso. Podría parecer una anécdota menor, pero resume como pocas el espíritu de aquel grupo: incluso después de alcanzar la cima del deporte mundial seguían siendo un puñado de amigos capaces de protagonizar las historias más insólitas.

Quizá por eso, cuando Ginóbili intenta explicar qué hacía diferente a aquella Selección, nunca empieza hablando de talento: habla de afecto. “Nos queríamos. Nos gustaba estar juntos. Nos divertíamos fuera de la cancha. Hoy sigue siendo un grupo increíble", repetiría años después.

Esa frase explica mucho más que cualquier sistema táctico.

La química de la Generación Dorada no nació de compartir una camiseta: nació de compartir derrotas, concentraciones interminables, hoteles modestos, viajes eternos y un sueño que parecía demasiado grande para todos.

El oro olímpico fue, en realidad, la consecuencia visible de algo mucho más profundo.

Fue el premio de un grupo que aprendió que ningún talento individual alcanza su verdadera dimensión si no encuentra un equipo dispuesto a hacerlo mejor.

Su legado en la NBA

Los años siguieron pasando, aunque para Ginóbili el tiempo nunca pareció medirse en calendarios. Se medía en desafíos. En rivales nuevos. En la próxima temporada. En el siguiente entrenamiento.

Mientras el mundo comenzaba a llamarlo leyenda, él seguía buscando pequeñas maneras de mejorar.

San Antonio terminó convirtiéndose en un hogar. Allí encontró un entrenador que comprendió su naturaleza competitiva, dos compañeros -Tim Duncan y Tony Parker- con los que formó uno de los tríos más exitosos en la historia de la NBA y una ciudad que aprendió a querer a aquel zurdo imprevisible que parecía desafiar cualquier lógica del juego. Llegaron los campeonatos, el premio al Mejor Sexto Hombre, los Juegos de las Estrellas y el respeto de rivales que alguna vez habían dudado de aquel argentino elegido en el puesto 57 del Draft.

Pero ni siquiera entonces cambió su esencia.

En una liga donde muchas figuras construyen su legado alrededor del protagonismo individual, Manu optó por un camino diferente. Aceptó salir desde el banco porque entendía que así ayudaba más al equipo. Renunció al brillo de las estadísticas para potenciar el funcionamiento colectivo. En una época obsesionada con los números, él siguió creyendo que el básquet era, antes que cualquier otra cosa, un juego compartido.

Tal vez por eso nunca terminó de sentirse cómodo con la palabra "estrella".

El reconocimiento llegó igual.

La leyenda nunca dejó de ser Manu

En marzo de 2019, los San Antonio Spurs retiraron para siempre la camiseta número 20. Mientras el dorsal ascendía lentamente hacia el techo del AT&T Center, miles de personas permanecían de pie. Entre ellas estaban Gregg Popovich, Tim Duncan, Tony Parker y tantos otros protagonistas de una época irrepetible. Aquella noche ocurrió algo que excedía cualquier homenaje deportivo: por primera vez, el Himno Nacional Argentino sonó en un estadio de la NBA durante el retiro de una camiseta.

Era la manera que encontró una ciudad texana de agradecerle a un muchacho nacido a más de ocho mil kilómetros de distancia.

Tres años después llegó otra consagración: Springfield abrió sus puertas y Ginóbili se convirtió en el primer argentino en ingresar al Salón de la Fama del Básquet. La fotografía parecía imposible de imaginar para aquel adolescente que se medía frente a una pared de azulejos. El chico que temía no crecer había terminado ocupando un lugar reservado para los inmortales.

Sin embargo, cuando se lo escucha hablar, da la sensación de que ninguna de esas imágenes es la que más atesora.

Prefiere recordar una asistencia antes que un premio. Una cena con sus compañeros antes que una ceremonia. Una concentración con la Selección antes que un reconocimiento individual.

"No vivo del pasado ni soy súper melancólico, pero miro", dice cada vez que las redes sociales le devuelven la palomita contra Serbia, el oro de Atenas o la despedida de Río de Janeiro.

Y mira.

Como miramos todos.

Porque algunas imágenes dejaron de pertenecerle hace mucho tiempo.

La bandeja imposible frente a Serbia ya no es solamente un recuerdo suyo: es la madrugada de miles de argentinos que despertaron gritando un gol convertido con las manos.

Los 29 puntos contra Estados Unidos dejaron de ser una planilla estadística: son el día en que un país entendió que también podía desafiar a los gigantes.

La medalla de oro ya no cuelga únicamente de su cuello: cuelga de la memoria colectiva de una generación entera.

Quizá ese sea el verdadero legado de Manu. No cambió solamente la historia del básquet argentino: cambió la manera en que los argentinos entendimos que era posible competir.

Les enseñó a miles de chicos que el talento necesita disciplina. Que el éxito no siempre pertenece a los elegidos. Que perder puede ser el primer paso para ganar. Que la humildad no está reñida con la ambición. Y que un equipo unido puede desafiar cualquier pronóstico.

Hoy el calendario señala un nuevo cumpleaños de Ginóbili. Habrá saludos, homenajes y, como ocurre cada 28 de julio, las redes sociales volverán a poblarse de la palomita, de las penetraciones imposibles, de los bloqueos salvadores y de los abrazos de la Generación Dorada.

Él contemplará esas imágenes con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada.

Nosotros también.

Y quizá, sin darnos cuenta, volvamos al principio de esta historia.

A esa casa de Bahía Blanca.

A esa pared marcada con un cuchillo.

A ese chico que esperaba, semana tras semana, descubrir si había crecido unos pocos milímetros.

Qué ironía.

Pasó buena parte de su infancia preocupado por cuánto iba a crecer.

Nunca imaginó que terminaría siendo un gigante imposible de medir.