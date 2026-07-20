lunes 20 de julio de 2026
20 de julio de 2026 - 09:33

Mundial 2030: ¿Qué edad tendrán los jugadores de la selección argentina?

Si Messi ni Otamendi, que tendrán 43 y 42 años, en el Mundial 2030 solo seis jugadores de la actual selección tendrán menos de 30.

Por Agencia DIB
El equipo de la final. ¿Cuántos llegarán al Mundial 2030?

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X selección nacional

Del 8 de junio al 31 de julio de 2030 se disputará el Mundial 2030 en Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos y España, con probablemente 64 equipos. Será el tiempo de la revancha. ¿Cuántos de los actuales jugadores podrás estar a disposición de Lionel Scaloni, si es que sigue como DT?

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Si bien a lo largo de cuatro años pueden suceder muchas cosas, la edad ya dejaría de lado a dos jugadores emblemas: Leo Messi y Nicolás Otamendi, que llegarán a la final del Mundial 2030 con 43 y 42 años, respectivamente, según informa La Nueva.

Los +35 de la selección

Seis son los integrantes del plantel que superarán esta edad en 2030: Gerónimo Rulli (38), Nicolás Tagliafico (37), Emiliano Martínez (37), Juan Musso (36), Rodrigo De Paul (36) y Leandro Paredes (35).

Jugadores de entre 30 y 35 años

Giovani Lo Celso (34), Marcos Senesi (33), Gonzalo Montiel (33), Lautaro Martínez (32), Lisandro Martínez (32), Nicolás González (32), Nahuel Molina (32), Cristian Romero (32), Exequiel Palacios (31), Alexis Mac Allister (31), Facundo Medina (31) y Julián Álvarez (30).

Los que tendrán de 25 a 30 años

José Manuel López (29 años), Enzo Fernández (29 años), Thiago Almada (29), Giuliano Simeone (27), Valentín Barco (25) y Nicolás Paz (25).

Fuente: Agencia DIB

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