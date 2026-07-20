Demora en el vuelo que trae de regreso a parte del plantel de la Selección argentina, sin Messi

El avión que trae de regreso al país a parte del plantel de la Selección argentina tenía previsto partir este lunes a las 6 desde Nueva York, pero el vuelo sufrió una demora de al menos una hora y media. Se espera que el avión aterrizara en Buenos Aires cerca de las 18.30 con Lionel Scaloni, parte del plantel y dirigentes de la AFA, mientras que varios futbolistas viajarán directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que no todos los integrantes del plantel de la Selección argentina regresarán al país luego de la final del Mundial frente a España. Varios futbolistas partirán directo desde Estados Unidos hacia otros países para reincorporarse a los clubes en los que tienen contrato o comenzar sus vacaciones.

“Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. Una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana (este lunes), con arribo previsto alrededor de las 17”, indicó la AFA a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales.

Agradecimiento a los hinchas

En el mismo mensaje, la AFA aprovechó para agradecer el acompañamiento de los hinchas durante toda la Copa del Mundo. “En nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026”, precisó. Y sumó: “Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán”.

El comunicado también remarcó que “el cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos” y que, pese a no haber conseguido el bicampeonato, “el resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado”.

Fuete: Agencia DIB