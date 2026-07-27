lunes 27 de julio de 2026
27 de julio de 2026 - 12:21

Un hijo biológico de la mujer investigada por la muerte de una niña de dos años contó su dura historia

Un declaraciones televisivas, el adolescente sostuvo que sufrió violencia extrema y pidió protección para sus hermanos.

Por Agencia DIB
Lucas Ruiz, de 17 años, contó en una entrevista su dura historia. (Imagen de TV)&nbsp;

Lucas Ruiz, de 17 años, contó en una entrevista su dura historia. (Imagen de TV) 

Un hijo biológico de la mujer acusada por la muerte de su hija de 2 años en la localidad de Villa Gesell aseguró que fue víctima de violencia durante varios años y pidió públicamente que sus hermanos permanezcan protegidos por la Justicia.

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Lucas Ruiz, de 17 años, hijo biológico de Lucía Sosa, quien logró tener una familia adoptiva, dijo que la mujer investigada le "hizo mucho daño" y aseguró que durante su infancia vivió situaciones de extrema violencia y dejó una frase escalofriante: "A mí también me quiso matar".

"Yo la sufrí mucho, me golpearon mucho, sobre todo en el momento de las revinculaciones", expresó el joven al canal Todo Noticias. Y precisó: "Es una persona que no está adaptada para tener a cargo de un bebé porque es una persona que no está bien".

Lucas precisó que cuando era pequeño le pedía a la Justicia no volver a la casa de su familia biológica mientras estaba en la asociación Hogares de Belén, donde se encontraba en guarda. No obstante, por cuestiones legales, era obligado a realizar las revinculaciones. En esa línea recordó el día en el que cumplió 3 años, donde Sosa y su pareja de entonces lo golpearon salvajemente. "Yo lo único que pido es que esta persona esté presa o en un psiquiátrico", concluyó el chico.

El caso y sus antecedentes

La investigación se inició luego de que una niña de dos años ingresara sin vida al Hospital Municipal de Villa Gesell. La autopsia preliminar indicó que la muerte se produjo por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco, dato que no concuerda con la declaración de la madre.

El caso cobró especial relevancia debido a que Sosa ya había sido investigada años atrás por el fallecimiento de otras dos hijas, aunque en una de esas causas fue absuelta por la Justicia.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el testimonio del hijo biológico de Sosa se incorporó al debate público y volvió a poner el foco en la necesidad de resguardar a los menores involucrados hasta que se determinen las circunstancias que rodearon la muerte de la pequeña.

Fuente: Agencia DIB

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