martes 21 de julio de 2026
21 de julio de 2026 - 08:48

Messi ya está en Rosario para pasar unos días con su familia

El futbolista, que decidió no volver a Argentina junto al resto de la Selección, descansará algunas jornadas y luego regresará a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.

Por Agencia DIB
Messi y su familia se fueron del aeropuerto en varias camionetas.

Messi y su familia se fueron del aeropuerto en varias camionetas.

La Capital
Un grupo de hinchas esperaba a Messi en el aeropuerto de Rosario.

Un grupo de hinchas esperaba a Messi en el aeropuerto de Rosario.

Rosario3

Dos días después de la final del Mundial 2026, Lionel Messi regresó este martes a la Argentina y llegó a Rosario para descansar con su familia. El futbolista de Inter Miami arribó muy temprano a la ciudad santafesina, donde contó con un operativo de apoyo especial para irse a su casa mientras sus admiradores lo esperaban.

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Un grupo de hinchas esperaba a Messi en el aeropuerto de Rosario.

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Según cuenta La Capital, el capitán de la Selección nacional tomó un vuelo privado desde Miami junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El viaje concluyó minutos antes de las 6.30 en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. En menos de media hora completó los trámites de rigor y se retiró a bordo de una de las camionetas que ingresó a la plataforma de la estación de Fisherton.

Unas pocas personas llegaron a acercarse a una de las salidas laterales de la terminal aérea para tratar de saludar al ídolo. Otras habían ingresado horas antes al primer piso de un sector del edificio, pero no pudieron ver el avión que trajo a Messi después de la victoria de España en Nueva Jersey.

Nueva pista

La aeronave que trasladó a la “Pulga” utilizó la nueva pista del Aeropuerto Internacional Rosario. Dado que estaba fuera del alcance del amplio ventanal que suele utilizarse para seguir parte de la actividad en Fisherton, el aterrizaje pasó inadvertido en ese lugar.

Muchas personas no pudieron ingresar a la estación aérea, pero se quedaron en el playón de estacionamiento a la espera de algún indicio que les permitiera acercarse a Leo.

Varias horas después de la emotiva bienvenida a buena parte del plantel albiceleste en Ezeiza, el capitán tomó un camino diferente pero conocido. Cerca de las 7 de la mañana, Messi y su familia se fueron a bordo de distintas camionetas mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) vigilaba la plataforma.

Descanso

Mientras los hinchas expresaban su cariño y respeto, el futbolista de 39 años se retiró hacia su casa de Kentucky Club de Campo, en las afueras de Funes, para iniciar sus vacaciones tras la sexta Copa del Mundo de su carrera.

Después de ese descanso, volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

Además del astro rosarino, el otro futbolista que vive en Miami y que no abordó el avión que partió con una parte del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni desde la ciudad donde se disputó la final del Mundial 2026, fue Rodrigo De Paul.

Fuente: Agencia DIB

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