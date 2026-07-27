Día Internacional del Perro Callejero: la importancia de adoptar y el sentido posteo de la Vicepresidenta

Cada 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, una fecha que invita a reflexionar sobre la realidad de miles de animales que viven sin hogar y a promover la adopción responsable.

Cada 27 de julio se celebra el Día Internacional del Perro Callejero, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de la adopción responsable de animales que merecen la oportunidad de compartir una vida digna con una familia humana.

La iniciativa surgió en 2008, impulsada por Ignacio Gac, un joven chileno que decidió crear esta fecha para llamar la atención sobre el sufrimiento de los perros callejeros en América Latina, sobre todo en invierno.

La jornada, además, apunta a generar conciencia sobre la importancia de la castración, la tenencia responsable y la adopción. Organizaciones proteccionistas y voluntarios aprovechan este día especial para realizar campañas de vacunación, charlas educativas y diversas actividades.

La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió en su cuenta de X un sentido posteo sobre su vínculo con los perros, que la han acompañado a lo largo de su vida.

"A lo largo de mi vida tuve la alegría de compartir momentos con compañeros fieles que me enseñaron algo muy valioso: el amor más sincero muchas veces llega sin pedir nada a cambio", precisó la Vicepresidenta.

Hoy se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la realidad de miles de animales que viven sin hogar y a promover la adopción responsable.



Tengo un profundo cariño por los perros. A lo largo de mi vida tuve la alegría de… pic.twitter.com/ftD9ZvuiLj — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 27, 2026

"Creo profundamente que los animales son una creación maravillosa de Dios. Nos brindan compañía, afecto y una lección permanente de lealtad. Por eso, tener una mascota y cuidarla con respeto no es solo una responsabilidad: también es un acto de humanidad", sumó la funcionaria. Y cerró: "En este día quiero reconocer la tarea de quienes rescatan animales abandonados, los cuidan y les dan una nueva oportunidad, muchas veces con enorme esfuerzo y de manera silenciosa. Ojalá esta fecha nos anime a mirar con más atención a esos perros que esperan una familia y un hogar. Invito a todos los que puedan a adoptar, es algo de lo que no se van a arrepentir".

Fuente: Agencia DIB