martes 21 de julio de 2026
20 de julio de 2026 - 20:27

La Selección volvió a la Argentina tras el subcampeonato y recibió el cariño de una multitud

Tras perder la final del Mundial 2026 frente a España, parte del plantel de la Selección argentina regresó este lunes a Buenos Aires y fue recibido con honores en Ezeiza.

Por Agencia DIB
El plantel de la Selección y Scaloni saludan a una multitud en Ezeiza.

El plantel de la Selección y Scaloni saludan a una multitud en Ezeiza.

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La Selección argentina regresó este lunes al país luego de obtener el subcampeonato en el Mundial 2026, donde cayó por 1-0 frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aunque el sueño del bicampeonato quedó trunco, el equipo volvió a ser recibido con el cariño de miles de hinchas que se acercaron hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para agradecer una campaña que volvió a ilusionar a todo el país.

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El vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas que trasladó a parte del plantel, al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a integrantes de la delegación aterrizó cerca de las 18.30. La recepción estuvo organizada hasta el último detalle: el avión ingresó directamente al hangar, donde una alfombra roja esperaba a la delegación mientras la banda del Regimiento de Granaderos interpretaba "Muchachos", la canción que acompañó a la Selección durante los últimos años.

La recepción

Los primeros en descender fueron el defensor Nicolás Otamendi, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni. Detrás aparecieron el resto de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico que viajaron a la Argentina, quienes abordaron rápidamente el micro que los trasladó hasta el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

Allí también los esperaba una multitud de simpatizantes que, con banderas, camisetas y cánticos, volvió a expresar su reconocimiento a un plantel que disputó su segunda final mundialista consecutiva. Si bien no hubo festejos oficiales ni una caravana como la que siguió a la conquista de Qatar 2022, el afecto popular volvió a hacerse sentir en los alrededores del centro de entrenamiento de la AFA.

Como parte del homenaje preparado para el regreso del seleccionado, el aeropuerto pintó sobre uno de los sectores de la pista la palabra "¡¡GRACIAS!!" en una superficie de 150 metros. El mensaje, visible desde el aire y realizado tras tres días de trabajo, fue una de las imágenes más simbólicas de la bienvenida.

Los que llegaron y los que no volvieron

No todos los campeones de América y subcampeones del mundo regresaron en el mismo vuelo. La AFA había informado previamente que varios futbolistas viajarían directamente desde Estados Unidos hacia Europa para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. Entre ellos estuvieron Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Paz, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Giuliano Simeone. Lionel Messi, por su parte, emprendió viaje rumbo a Rosario, mientras que Rodrigo De Paul permaneció en Estados Unidos, donde continúa su carrera.

En el avión que aterrizó en Ezeiza viajaron Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Thiago Almada y José Manuel López, además de integrantes del cuerpo técnico.

Desde las primeras horas de la jornada se desplegó un importante operativo de seguridad para ordenar el ingreso de los simpatizantes y facilitar el traslado de la delegación. El micro, escoltado por efectivos policiales, avanzó lentamente entre los aplausos de los hinchas, que volvieron a demostrar el vínculo inquebrantable entre la Selección y el público.

A través de un comunicado, la AFA también agradeció el acompañamiento de la gente. "Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", expresó la entidad.

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