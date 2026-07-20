Messi: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"

El capitán argentino, Lionel Messi.

Tras la derrota ante España por la final del Mundial 2026, el capitán argentino Lionel Messi rompió el silencio y expresó sus sentimientos. A través de un emotivo mensaje publicado este lunes en su cuenta de Instagram, reconoció el profundo dolor por no haber podido conquistar el bicampeonato, pero también destacó el recorrido del equipo y el apoyo de la gente.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, comenzó Messi en el posteo que compartió un día después de la caída por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“También me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió el rosarino, que disputó su sexta Copa del Mundo.

Messi también subrayó un dato que refleja la vigencia del ciclo de Lionel Scaloni, con un título Mundial y dos Copa América. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, remarcó.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, expresó. Por último, Messi tuvo un gesto de reconocimiento hacia el campeón. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, cerró. Fuente: Agencia DIB

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