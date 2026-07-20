lunes 20 de julio de 2026
20 de julio de 2026 - 15:10

Messi: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida"

El capitán publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la derrota frente a España. Agradeció el apoyo de los hinchas.

Por Agencia DIB
El capitán argentino, Lionel Messi.&nbsp;

El capitán argentino, Lionel Messi. 

Tras la derrota ante España por la final del Mundial 2026, el capitán argentino Lionel Messi rompió el silencio y expresó sus sentimientos. A través de un emotivo mensaje publicado este lunes en su cuenta de Instagram, reconoció el profundo dolor por no haber podido conquistar el bicampeonato, pero también destacó el recorrido del equipo y el apoyo de la gente.

Más noticias
demora en el vuelo que trae de regreso a parte del plantel de la seleccion argentina, sin messi

Demora en el vuelo que trae de regreso a parte del plantel de la Selección argentina, sin Messi
Las lágrimas de Lionel Messi tras la derrota frente a España.

El último capítulo de una leyenda: Messi se despidió de los Mundiales entre lágrimas

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, comenzó Messi en el posteo que compartió un día después de la caída por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“También me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió el rosarino, que disputó su sexta Copa del Mundo.

Messi también subrayó un dato que refleja la vigencia del ciclo de Lionel Scaloni, con un título Mundial y dos Copa América. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, remarcó.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, expresó.

Por último, Messi tuvo un gesto de reconocimiento hacia el campeón. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, cerró.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Demora en el vuelo que trae de regreso a parte del plantel de la Selección argentina, sin Messi

El último capítulo de una leyenda: Messi se despidió de los Mundiales entre lágrimas

Cuando Leo Messi conoció a Lamine Yamal, la verdadera historia

Los récords de Messi, el aluvión de goles de la selección y la final que habla "en castellano"

Palabra de Capitán: Messi, conmovido, dijo que "fue increíble lo que vivimos desde el principio"

Rendidos antes Messi: así reaccionaron los medios ingleses a la derrota ante Argentina

La confesión de Messi tras eliminar a Suiza: "No sabemos si esto se volverá a repetir"

Messi: "Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer"

Gobierno: el área de Deportes vuelve a quedar bajo la órbita de Daniel Scioli

El Gobierno descarta festejos y organiza una recepción protocolar en Ezeiza para la vuelta de la Selección

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
demora en el vuelo que trae de regreso a parte del plantel de la seleccion argentina, sin messi

Demora en el vuelo que trae de regreso a parte del plantel de la Selección argentina, sin Messi

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Daniel Scioli, nuevamente Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

Gobierno: el área de Deportes vuelve a quedar bajo la órbita de Daniel Scioli

Por  Gastón M. Luppi