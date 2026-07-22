Para la IFFHS, Messi fue el mejor del Mundial 2026

A los 39 años, Messi sigue en la cima del fútbol mundial. NA

El mejor jugador del Mundial 2026 fue Lionel Messi. Así lo decidió la prestigiosa Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), la entidad que elabora clasificaciones y recopila datos históricos de este deporte. De esta manera se diferenció de la FIFA que eligió a Rodri, el volante de la selección española.

Para la IFFHS, Messi, a sus 39 años, estuvo por encima de jóvenes futbolistas como Kylian Mbappé (Francia), Lamine Yamal (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega).

El equipo ideal del Mundial 2026 Arquero y defensores, todos de España: Unain Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Pedro Porro. En el medio, dos franceses, Michael Olise y Osman Dembelé, y un inglés, Jude Bellingham. Y como delanteros, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Finalmente, la IFFHS dijo que Luis de la Fuente fue el mejor director técnico en tanto que Rodri, el elegido por la FIFA, ni siquiera está en su equipo ideal.

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