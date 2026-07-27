Bahía Blanca: boqueteros robaron dos cajas fuertes de un local en solo 3 minutos

La esquina del local de Ciudad Mágica, en Bahía Blanca. www.lanueva.com / Rodrigo García

Un grupo de boqueteros robó dos cajas fuertes de un local de artículos del hogar y sustrajo una importante suma de dinero. El hecho se produjo durante la madrugada en el comercio de la cadena Ciudad Mágica, ubicado en Zelarrayán al 2.900, y se cree que los ladrones contaban con información precisa para cometer el atraco con éxito.

Según informó el diario La Nueva, cerca de las 4 de la mañana, según la denuncia del dueño, Eduardo Martín, se recibió un aviso de la empresa de vigilancia Securitas, cuyo personal llegó al lugar porque se activó la alarma y detectó la existencia de al menos tres boquetes en el techo del local.

Los delincuentes, que fueron captados por cámaras privadas, aunque estaban con rostros cubiertos, accedieron a la oficina donde había dos cajas fuertes y escaparon en apenas 3 minutos, tras descender con una soga y una sábana.

Con la llegada de la Policía y los peritos de la Policía Científica, se detectaron una mochila y un handy abandonados en la parte superior del negocio.

Todas las fuerzas de seguridad y la DDI, en coordinación con el Centro Único de Monitoreo (CeUM), trabajan para tratar de dar con los delincuentes. Fuente: Agencia DIB

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