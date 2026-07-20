Gobierno: el área de Deportes vuelve a quedar bajo la órbita de Daniel Scioli

Daniel Scioli, nuevamente Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

El área Deportes vuelve a la órbita de Daniel Scioli en la estructura del gobierno nacional. Hasta ahora secretario de Turismo y Ambiente, el exgobernador recupera Deportes luego de que tiempo atrás esa cartera quedara del lado de Diego Santilli, ministro del Interior hasta la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete de Ministros.

De acuerdo con el Boletín Oficial, “desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 8 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Daniel Osvaldo Scioli”, reza el Decreto 606/2026, con la firma del presidente Javier Milei y el propio Santilli.

Turismo, Ambiente y Deportes Tal como informó la Agencia DIB, en noviembre de 2025 el presidente Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que el Registro Nacional de Personas (Renaper) y la Secretaría de Deportes quedaban bajo la órbita del Ministerio del Interior, a cargo de Santilli. Tras negociaciones, en aquel momento la administración libertaria avanzó en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabezaba Scioli, y en la repartija de las estructuras.

Por eso, la Secretaría de Turismo y Ambiente quedó en el área de la Jefatura de Gabinete de Adorni, y con Scioli a la cabeza. Y en el caso de Deportes, fue una subsecretaría reservada para que el nuevo ministro del Interior utilice, se decía, como garantía de negociación con las provincias; Diógenes de Urquiza Anchorena siguió en su cargo al frente de esa subsecretaría.

Ahora, con la oficialización en el Boletín, Turismo, Ambiente y Deportes es la nueva denominación de la cartera que, a cargo de Scioli, estará en la estructura de la jefatura de Gabinete, con Diógenes de Urquiza siempre como subsecretario. Fuente: Agencia DIB

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