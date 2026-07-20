El Gobierno descarta festejos y organiza una recepción protocolar en Ezeiza para la vuelta de la Selección

El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con el feriado nacional por el subcampeonato de la Selección argentina y, según confirmó Noticias Argentinas, solo se realizará una recepción protocolar en Ezeiza con los jugadores del plantel y miembros del cuerpo técnico que lleguen a Buenos Aires.

Si bien el presidente Javier Milei había anunciado la posibilidad de decretar feriado nacional para habilitar la celebración del plantel con la ciudadanía, la administración libertaria debió ajustar sus planes a raíz del pedido de los propios futbolistas tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

"La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración , según trasladaron", precisaron escuetamente desde el Gobiernoluego de que el capitán Lionel Messi decidiera trasladarse directamente a Miami sin previa escala en el país.

En Casa Rosada afirmaron que el punto de contacto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se da a través de su titular, Claudio "Chiqui" Tapia, con un interlocutor del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que mantienen en estricta reserva.

Hasta entonces, el feriado nacional está suspendido, y aunque hay mínimas esperanzas de aguardar hasta la llegada del vuelo que traslada a la reducida delegación argentina y que aterrizará en Ezeiza a las 19, no ven viable que los festejos se posterguen al martes.

La recepción protocolar estará a cargo del Ministerio de Seguridad, que comanda Alejandra Monteoliva, y las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Además, estará presente una guardia de Granaderos para cuando los campeones y subcampeones del mundo desciendan del avión.

Más allá de los trascendidos, se aguardaba el comunicado oficial del Gobierno con todos los detalles para el caso.

Fuente: Agencia DIB