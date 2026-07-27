Necochea: hondo pesar por la muerte de un joven en un evento vial en los médanos

Santiago Duca era aficionado a los vehículos todo terreno y disfrutada transitar por la playa y los médanos.

Un hombre de 35 años murió este fin de semana en la ciudad de Necochea luego de volcar con un Jeep cuando conducía a alta velocidad por la arena. El trágico hecho ocurrió el sábado por la tarde en Paso del Arroyo, al sur de Necochea, cerca del parque eólico, cuando Santiago Duca, de 35 años, probó el Jeep que le había preparado a un cliente. Por causas que se intentan establecer, tomó un sector con piedras a más de 120 km/h y volcó.

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La causa quedó en manos de la UFI N° 1 de Necochea, actualmente subrogada por la fiscal Verónica Posse, que intentará establecer las causas del siniestro fatal.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y vecinos de Duca le dejaron decenas de mensajes de afecto, ya que era muy conocido en la ciudad.

Duca era un entusiasta aficionado de los vehículos del tipo todo terreno y, en particular, de transitar sobre la arena, como lo evidencian videos que él mismo divulgaba por las redes sociales.

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La investigación

Según indicaron fuentes judiciales a Ecos Diarios, Duca fue asistido primero por personas que se encontraban en los alrededores de donde se produjo el choque y posterior vuelco del rodado.

Se sospecha que la víctima fatal no habría tenido el cinturón de seguridad colocado y salió despedida del vehículo, según las primeras hipótesis que manejan los encargados de la pesquisa y en base a las diligencias del personal de Policía Científica.

También acudieron al escenario de la tragedia, agentes de Defensa Civil y de Tránsito municipal, además de agentes del Comando de Prevención Rural y del Comando de Patrullas Necochea.

Duca fue trasladado al Hospital Municipal Ferreyra, donde falleció poco después de recibir las atenciones de los profesionales de la salud, debido a las gravísimas lesiones sufridas en el accidente costero.

Fuente: Agencia DIB