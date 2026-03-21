Menú bonaerense: strudel de Coronel Suárez

Juan Braceli y el strudel hecho en Coronel Suárez. Gentileza Eduardo Torres Gentileza Eduardo Torres Gentileza Eduardo Torres Gentileza Eduardo Torres

Aunque lo asociamos directamente con Alemania y Austria (el apfelstrudel o strudel de manzana es el plato nacional austríaco), su origen remoto está en el baklava del Imperio Otomano, hoy el dulce por excelencia en Turquía, Grecia, los Balcanes y Medio Oriente.

En alemán, strudel significa "remolino" o "vorágine", debido a la forma de espiral que toma la masa cuando se enrolla con el relleno de dulce de manzana. Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) viajó a Colonia San María, partido de Coronel Suárez para rescatar esta receta de Menú bonaerense, aportada por María Ester Goottfriedt, descendiente de alemanes del Volga.

Un poco de historia del strudel strudel rs La receta del strudel de manzana, en alemán apfelstrudel, llegó a las tierras bonaerenses en los recetarios de los alemanes del Volga, como sucedió con la receta del kreppel. Estos inmigrantes, provenientes de la zona del río Volga, al sur de Rusia, fundaron tres colonias llamadas Santa Trinidad o Colonia I, San José o Colonia II y Santa María o Colonia III, en el partido de Coronel Suárez, ubicado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La Colonia Santa María, que al principio sus moradores llamaban Kamenka en referencia a la aldea alemana de la cual provenían, fue fundada en 1887 por una veintena de familias alemanas que se instalaron en unos campos ubicados a 15 kilómetros de la ciudad cabecera del partido de Coronel Suárez. En esa pequeña localidad, todos los años, a fines de febrero o comienzos de marzo, se lleva a cabo la Strudel Fest, cuyo evento principal es la elaboración de un strudel de manzana gigantesco, y otro especial para personas celíacas, en hornos de barro volguenses (backhouffen).

Embed - Strudel Esta fiesta, también conocida como la Fiesta del Strudel Gigante, es una de las más importantes celebraciones que se realizan en la zona para revalorizar la cultura y las tradiciones de los primeros colonos. La última edición, la número 11, comenzó a fines de febrero, con más de 50 mil visitantes y la elaboración del strudel más grande del mundo, con 105 metros de largo. La receta del strudel strudel braceli 2 rs Ingredientes para 10/12 porciones Para la masa 1⁄2 kg de harina 0000 200 a 220 cc de agua tibia 1 huevo 50 a 80 cc de aceite de girasol 1 cdta. de sal Para el relleno 5 manzanas rojas 3 manzanas verdes 120 a 150g de azúcar 150 cc de crema Para el armado 1 huevo batido para pintar el strudel 2 cdas. de crema para untar la asadera strudel al fuego rs Gentileza Eduardo Torres Pasos a seguir Armar una corona con harina y sal, en el hueco incorporar el agua tibia, el huevo y el aceite. Integrar hasta formar una masa.

Cuando el bollo de masa esté listo, golpearlo contra la mesada unos 5 minutos aproximadamente, hasta que la masa quede lisa y blandita.

Colocar la masa en una bolsa y dejar descansar 40 minutos en un lugar tibio. Que la masa esté algo tibia ayuda muchísimo al momento del estirado.

Cortar las manzanas peladas en cubitos.

Estirar la masa, pintarla con crema, esparcir los trocitos de manzana, espolvorear con azúcar y cerrar enrollando hacia delante.

Colocar con mucho cuidado la masa sobre una asadera untada con crema, pintar la superficie con huevo y hornear a 180°C unos 40 minutos.

Servir tibio acompañado con crema batida.

strudel y cerveza rs Gentileza Eduardo Torres Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







