viernes 12 de junio de 2026
12 de junio de 2026 - 09:45

La Provincia subió la recompensa para quienes aporten información sobre Jorge Julio López

A casi 20 años de su desaparición, el Estado ofrece hasta $10 millones para quienes aporten datos sobre el paradero de Jorge Julio López.

Por Agencia DIB
Jorge Julio López

A casi 20 años de su desaparición, el Gobierno bonaerense elevó el monto de la recompensa que recibirán quienes aporten información que permita determinar el paradero de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. Lo hizo mediante el Decreto 654/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

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El Gobierno de Axel Kicillof aumentó la recompensa ofrecida para quienes aporten datos que permitan determinar el paradero del albañil y militante peronista desaparecido el 18 de septiembre de 2006. La suma será de entre $5 millones y $10 millones, de acuerdo con la relevancia de la información aportada y los resultados que permita obtener en la investigación.

Desde el Gobierno provincial recordaron que la recompensa había sido establecida originalmente en 2006 y que posteriormente fue incrementada en varias oportunidades. Sin embargo, señalaron que, pese al tiempo transcurrido y a las distintas medidas investigativas realizadas, "no se han obtenido resultados suficientes a fin de determinar lo sucedido".

La decisión fue impulsada a partir de un pedido de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que manifestó interés en actualizar el monto ofrecido para intentar obtener nuevos datos sobre uno de los casos más emblemáticos vinculados a los juicios por crímenes de la última dictadura.

El decreto establece que quienes deseen aportar información podrán hacerlo con reserva de identidad ante la Unidad Fiscal Federal de La Plata, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, la Secretaría Penal N° 3 o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.

La desaparición de Jorge Julio López

El 28 de junio de 2006, López, que había sido secuestrado en octubre de 1976, declaró ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, donde identificó a represores, describió centros clandestinos y relató los tormentos sufridos durante su cautiverio. Su declaración fue considerada una de las pruebas centrales para la condena a prisión perpetua de Etchecolatz quien identificó como uno de sus torturadores y como participante de operativos represivos en la región.

Menos de tres meses después, el 18 de septiembre de ese año, salió de su casa en la localidad de Los Hornos para asistir a una audiencia del juicio en la que se escucharían los alegatos finales. Nunca llegó al lugar y desde entonces permanece desaparecido.

Fuente: Agencia DIB

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