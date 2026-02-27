viernes 27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026 - 09:40

Fin de semana con potrillos, comics, strudel, colectividades y una fiesta medieval

De Coronel Suárez a General Belgrano, de Mar del Plata a Banfield, llega un fin de semana para todos los gustos con tradición, comida alemana, un fuerte medieval e historietas.

Por Agencia DIB
Fin de semana con la Fiesta Nacional del Potrillo

Fin de semana con la Fiesta Nacional del Potrillo

Fotos: @turismopba
Medieval gral belgrano rs
expo comics rs
foro colectividades rs
Coronel Suárez - Strudel Fest - editada
Bolivar - Me Encanta Bolívar - editada

48° Fiesta Nacional del Potrillo en Coronel Vidal, Mar Chiquita

Jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo, desde las 10:00, en el predio Víctor Abel Giménez, Coronel Vidal.

Más noticias
En Madariaga se viene un fin de semana a pura velocidad con el Rally Pagos del Tuyú.

Fin de semana a puro deporte: carreras a pie, en bici o en autos, rally y pesca
Un fin de semana con la Fiesta Provincial del Cordero al Disco en Indio Rico.

Fin de semana con cordero al disco, mariposas, cactus y el Año Nuevo Chino

Destrezas criollas, desfile tradicionalista, puestos gastronómicos, emprendimientos y espectáculos artísticos en el escenario del Anfiteatro Carmencita Viglietti con Los Palmae, Norberto Quiroga, Mili González, Fabricio Rodríguez, Tomas Tejeria, Rubí, Juan Antonio Márquez, Brian Simaldoni, Los Juárez, Victoria Verdi, y Leo Miranda. Entrada gratuita.

11° Strudel Fest en Santa María, Coronel Suárez

Coronel Suárez - Strudel Fest - editada

Viernes 27, desde las 20:00; sábado 28, a las 12:00 y domingo 1 de marzo, a partir de las 9:00, en distintos espacios de Santa María.

Música y danzas típicas, gastronomía alemana, patio cervecero, torneo de kosser, emprendimientos, paseo de artesanías y visitas guiadas. Domingo, a las 10:00, elaboración del strudel gigante.

Más información: www.instagram.com/strudel_fest/

43º Fiesta Nacional Semana de Santos Vega en General Lavalle

Viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo, en distintos espacios de la ciudad.

Desfile, destrezas nativas, espectáculos nocturnos, gastronomía, artesanías y paseo comercial. Viernes, presentación de Los Trajinantes; sábado, Facundo Quiroga, el humor de Alfredo Silva y espectáculos musicales de La 2001 y Va de Nuevo. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/?hl=es -

Me Encanta Bolívar 2026

Bolivar - Me Encanta Bolívar - editada

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, a las 18:00, en el Parque Municipal Las Acollaradas.

Música en vivo, danza, gastronomía y feria de artesanías en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad. Sábado, presentación de Flor Álvarez y Owin, la voz del perreo. Domingo, espectáculo de La Konga. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/bolivarcultura/

General Belgrano Medieval

Medieval gral belgrano rs

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, de 13:00 a 20:00, en el Parque Mateo Bruzzo.

Aldea de recreación medieval con mercado de artesanos de la época, gastronomía medieval, campamento de recreación, espectáculos musicales, asedio al fuerte, tiro con arco y flecha y demostración de combate medieval. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/ - www.facebook.com/direcciondeturismo.gralbelgrano

8º Noche del Foro de Colectividades en Mar del Plata

foro colectividades rs

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, a las 18:00, en el Centro Cultural Victoria Ocampo, Matheu 1851.

Las culturas del mundo se encuentran, se comparten y se celebran. Puestos gastronómicos con sabores típicos,espectáculos en vivo,cuerpos de baile, coros, bandas, conjuntos artísticos, danzas y expresiones culturales de distintos lugares. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/foro_de_colectividades_mdp/

Expo Comics 2026 em Banfield, partido de Lomas de Zamora

expo comics rs

Domingo 1, de 13:00 a 20:00, en la Plaza del Campeón, Maipú y Vergara, Banfield.

Historietas y fanzines, sector medieval, editoriales y esculturas, desfile Cosplay y concurso de dibujo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expo.comics/

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Fin de semana a puro deporte: carreras a pie, en bici o en autos, rally y pesca

Fin de semana con cordero al disco, mariposas, cactus y el Año Nuevo Chino

Mar del Plata: se vendió el Parador Ariston y comenzará su restauración

San Clemente del Tuyú: un lobo marino salvado de la muerte ya está de nuevo en el mar

El documental filmado en Claromecó que defiende al pez guitarra, una especie en extinción

Tomás Etcheverry campeón en Brasil: el planeta tenis está feliz con el primer título del platense

Ernestina, el pueblo turístico de 25 de Mayo con centenarias palmeras de las Islas Canarias

A 24 años de la partida de Hamlet Lima Quintana, una pieza fundamental del mosaico cultural bonaerense

Menú bonaerense: flan, budín de pan o queso y dulce, ¿cuál es el postre típico de bodegón?

San Pedro: hallan restos de un toxodonte, un mamífero que vivió hace 200 mil años

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Nación prorroga y amplía la emergencia agropecuaria en distritos bonaerenses