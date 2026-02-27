Fin de semana con potrillos, comics, strudel, colectividades y una fiesta medieval

Fin de semana con la Fiesta Nacional del Potrillo

Jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo, desde las 10:00, en el predio Víctor Abel Giménez, Coronel Vidal.

Fin de semana con cordero al disco, mariposas, cactus y el Año Nuevo Chino

Fin de semana a puro deporte: carreras a pie, en bici o en autos, rally y pesca

Destrezas criollas, desfile tradicionalista, puestos gastronómicos, emprendimientos y espectáculos artísticos en el escenario del Anfiteatro Carmencita Viglietti con Los Palmae, Norberto Quiroga, Mili González, Fabricio Rodríguez, Tomas Tejeria, Rubí, Juan Antonio Márquez, Brian Simaldoni, Los Juárez, Victoria Verdi, y Leo Miranda. Entrada gratuita.

Viernes 27, desde las 20:00; sábado 28, a las 12:00 y domingo 1 de marzo, a partir de las 9:00, en distintos espacios de Santa María.

Música y danzas típicas, gastronomía alemana, patio cervecero, torneo de kosser, emprendimientos, paseo de artesanías y visitas guiadas. Domingo, a las 10:00, elaboración del strudel gigante.

Más información: www.instagram.com/strudel_fest/

43º Fiesta Nacional Semana de Santos Vega en General Lavalle

Viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo, en distintos espacios de la ciudad.

Desfile, destrezas nativas, espectáculos nocturnos, gastronomía, artesanías y paseo comercial. Viernes, presentación de Los Trajinantes; sábado, Facundo Quiroga, el humor de Alfredo Silva y espectáculos musicales de La 2001 y Va de Nuevo. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/?hl=es -

Me Encanta Bolívar 2026

Bolivar - Me Encanta Bolívar - editada

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, a las 18:00, en el Parque Municipal Las Acollaradas.

Música en vivo, danza, gastronomía y feria de artesanías en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad. Sábado, presentación de Flor Álvarez y Owin, la voz del perreo. Domingo, espectáculo de La Konga. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/bolivarcultura/

General Belgrano Medieval

Medieval gral belgrano rs

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, de 13:00 a 20:00, en el Parque Mateo Bruzzo.

Aldea de recreación medieval con mercado de artesanos de la época, gastronomía medieval, campamento de recreación, espectáculos musicales, asedio al fuerte, tiro con arco y flecha y demostración de combate medieval. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/ - www.facebook.com/direcciondeturismo.gralbelgrano

8º Noche del Foro de Colectividades en Mar del Plata

foro colectividades rs

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, a las 18:00, en el Centro Cultural Victoria Ocampo, Matheu 1851.

Las culturas del mundo se encuentran, se comparten y se celebran. Puestos gastronómicos con sabores típicos,espectáculos en vivo,cuerpos de baile, coros, bandas, conjuntos artísticos, danzas y expresiones culturales de distintos lugares. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/foro_de_colectividades_mdp/

Expo Comics 2026 em Banfield, partido de Lomas de Zamora

expo comics rs

Domingo 1, de 13:00 a 20:00, en la Plaza del Campeón, Maipú y Vergara, Banfield.

Historietas y fanzines, sector medieval, editoriales y esculturas, desfile Cosplay y concurso de dibujo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expo.comics/

Fuente Agencia DIB