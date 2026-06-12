viernes 12 de junio de 2026
12 de junio de 2026 - 09:20

Axel Kicillof tiende puentes en Santa Fe en un encuentro con intendentes peronistas

El gobernador bonaerense participará por videoconferencia de una jornada política que reunirá a dirigentes y sectores productivos de la región.

Por Agencia DIB
El gobernador Kicillof y el ministro Alonso.

El gobernador Kicillof y el ministro Alonso.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof seguirá tendiendo puentes hacia el interior del país para avanzar en su construcción política rumbo a 2027. Esta vez hará pie en Santa Fe, con una participación por videoconferencia en un encuentro del peronismo del sur provincial.

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La actividad reunirá a intendentes, presidentes comunales, dirigentes sindicales y representantes de sectores productivos para debatir una agenda común de desarrollo regional. Y tendrá como uno de los principales expositores al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien compartirá experiencias de gestión vinculadas a su área y el desarrollo territorial.

La jornada "Por una Santa Fe y por una Argentina con Futuro" se realizará este viernes, desde las 17, en el Complejo Salto del Pavón, en Fighiera, con la organización de referentes del justicialismo del sur provincial y el acompañamiento de organizaciones sindicales y actores vinculados a la producción.

El cierre político estará a cargo de Kicillof, que intervendrá mediante videoconferencia con un mensaje orientado al federalismo, el fortalecimiento del peronismo y la construcción de propuestas para el crecimiento del interior productivo. Este tipo de encuentros ya se hicieron en otros distritos, como en Córdoba a mediados de marzo.

Los presentes en Santa Fe

El presidente comunal de Fighiera, Rodi Stangoni, será el anfitrión del encuentro, que convocará a dirigentes de los departamentos Constitución, General López, Belgrano, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y Caseros. También participarán empresarios, productores agropecuarios e instituciones comunitarias de la región.

Entre los asistentes estarán los intendentes de Villa Constitución, Jorge Berti, de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez; los presidentes comunales de Albarellos, Marcelo Paponi, de Bombal, Carlos Gabbi, de María Luisa, Andrés Calvo, de Pavón, José López, de Santa Teresa, José Giry, de Empalme Villa Constitución, Facundo Stizza, de Bustinza, Fabián Ballori, de Sanford, Marco Zaninovich, de Berabevú, Leonardo Bagmasco, de San Gregorio, Lisandro Travieso, y el presidente del Concejo de Villa Gobernador Gálvez, Nicolás Ramírez, entre otros referentes del peronismo del sur santafesino.

Con la excusa de "consolidar un espacio de intercambio sobre los desafíos políticos, sociales e institucionales que atraviesa el país, con especial atención a las demandas del interior productivo y a las políticas públicas para el desarrollo", el kicillofismo afina la pata en el sur de la Bota con un puñado de dirigentes con peso territorial.

Fuente: Agencia DIB

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