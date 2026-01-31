sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026 - 08:10

Menú Bonaerense: chocolate artesanal de Mar Azul

Nació en América, se impuso en Europa, hoy se cultiva en África y le gusta a todo el mundo. Esta semana Juan Braceli nos acerca la receta de un chocolate artesanal de Villa Gesell.

Por Agencia DIB
Juan Braceli con Maximiliano Valverde y su chocolate geselino.

chocolates rs
gentileza Eduardo Torres
chocolate confección rs
gentileza Eduardo Torres
chocolate líquido rs
gentileza Eduardo Torres
chocolate final rs
gentileza Eduardo Torres
El chocolate en la historia

La palabra proviene del náhuatl xocoltl” (“xoco” = amargo, “tl” = agua). Y se dice que fue Hernán Cortez el primero en llevarlo en cantidad de México a España, y de ahí, con los siglos, a todo el mundo. Actualmente, el 70% de la producción mundial proviene de Costa de Marfil y Ghana.

En nuestro chocolate artesanal, la materia prima para su elaboración es precisamente el cacao, fruto del cacaotero, planta que crece en regiones tropicales, donde el clima es caluroso y húmedo.

Al no contar con las condiciones indicadas para este cultivo, Argentina se ve obligada a importar los ingredientes necesarios, como la pasta de cacao, desgrasada y sin desgrasar; manteca de cacao y cacao en polvo o en grano, entre otros.

Sin embargo, es importante destacar que la provincia de Buenos Aires cuenta con una industria chocolatera altamente competitiva. En su territorio se encuentran algunas de las principales empresas del sector, como Ferrero, Kraft Suchard, Terrabusi, así como también una gran cantidad de pymes, de tipo familiar, dedicadas al modelo de producción artesanal.

El chocolate es una fiesta

En varias de las ciudades de la costa bonaerense se realizan fiestas y festivales para celebrar este exquisito manjar. La más antigua es la Fiesta Provincial del Chocolate de Villa Gesell, también conocida como Chocogesell, que se realiza desde 1996.

Del evento participan todas las empresas relacionadas en forma directa con la producción de la repostería en chocolate y las demostraciones gastronómicas de los diferentes expositores son unas de las principales atracciones.

Otras festividades provinciales son la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor, en el partido de Mar Chiquita; el Festival del Chocolate en el partido de Necochea; y la Fiesta del Chocolate Artesanal, en La Plata.

De Mar Azul a todos los paladares

En esta tranquila playa de Villa Gesell, vecina de Mar de las Pampas, Maximiliano Valverde comparte con Braceli -y con dib.com.ar- los secretos de su famoso chocolate.

Ingredientes

Para el chocolate blanco en rama y lajas de chocolate blanco con arándanos

1 kg de chocolate cobertura blanco

2 puñados de arándanos en pasas

Para el chocolate semiamargo y las lajas de chocolate semiamargo con castañas

1 kg de chocolate cobertura semiamargo

2 puñados de castañas de cajú

Pasos a seguir

Para el chocolate blanco en rama y las lajas de chocolate blanco con arándanos

  • Fundir a baño maría o microondas el chocolate blanco hasta lograr una temperatura de 40/42°.
  • Volcar 2⁄3 del contenido sobre un mármol, trabajar con espátula hasta bajar la temperatura a 26/27°.
  • Volver a mezclar con el tercio de chocolate blanco reservado para que remonte a 28/29°.
  • Con la mitad de la preparación, hacer chocolate blanco en rama y con la otra mitad hacer lajas, volcando el chocolate sobre papel manteca o silicona dentro de una placa de 30 x 40 cm y agregar los arándanos. Una vez frío, partir en lajas irregulares.
Para el chocolate semiamargo en rama y las lajas de chocolate semiamargo con castañas

  • Fundir el chocolate semiamargo a baño maría o en microondas hasta lograr una temperatura de 45°.
  • Volcar 2⁄3 del contenido sobre un mármol, trabajar con espátula hasta bajar la temperatura a 29°.
  • Volver a mezclar con el tercio de chocolate semiamargo reservado para que remonte a 31/32°.
  • Con la mitad de la preparación, hacer chocolate semiamargo en rama y con la otra mitad hacer lajas volcando sobre papel manteca o silicona dentro de una placa de 30 x 40 cm y agregar las castañas de cajú. Una vez frío, partir en lajas irregulares.

