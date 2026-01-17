sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026 - 08:29

Menú bonaerense: ensaimada mallorquina de San Pedro

Esta receta de Menú bonaerense presentada por Juan Braceli tiene su origen en el siglo XIX cuando inmigrantes de Mallorca trajeron su ensaimada al país.

Por Agencia DIB
Nancy y Juan, con la verdadera ensaimada de San Pedro.

Con las manos en la masa...

Gentileza Eduardo Torres
La ensaimada ya está armada.

Gentileza Eduardo Torres
El baño de miel, clave para la ensaimada.

Gentileza Eduardo Torres
Lista para saborear.

Gentileza Eduardo Torres

Todo el que visita San Pedro no puede dejar la ciudad sin haber probado la famosa ensaimada mallorquina, ese manjar con crema pastelera, dulce de leche y miel que forma parte de Menú Bonaerense, cuya curadoría hizo el cocinero Juan Braceli, quien continúa al frente de "Cocineros argentinos" (en YouTube @cocinerosarg).

Juan Braceli y la carne asada, inseparables.

Juan Braceli: "La cocina bonaerense es la más federal del país"
En Menú bonaerense, Juan Braceli revela cómo hacer un costillar de 8 kilos.

Menú bonaerense: costillar a la cruz con chimichurri

Un poco de historia de la ensaimada

La receta de la ensaimada llegó a las tierras bonaerenses en los recetarios de la comunidad mallorquina que arribó a la ciudad de San Pedro a fines del siglo XIX.

Según cuentan diversas fuentes, esta huella gastronómica es la más fuerte que han dejado estos inmigrantes, mucho más que la variedad mallorquín de la lengua catalana, que supo escucharse por las calles de la ciudad a principios del siglo XX y que hoy en día se encuentra a punto de desaparecer.

Si bien se sabe quiénes fueron los que trajeron este producto de repostería a la provincia, los orígenes no son tan claros.

Algunos investigadores aseguran que sus raíces son árabes; otros, judías; y hay quienes consideran que su nacimiento podría ser el resultado del cruce de ambas culturas. Cada una de estas posturas se sostiene en argumentos contundentes, algunos relacionados con cuestiones etimológicas, otros con su semejanza con otras recetas más antiguas.

Lo cierto es que hoy en día la atractiva ciudad de San Pedro, ubicada a orillas del río Paraná, es considerada la Capital Nacional de la Ensaimada. Cada año, durante el mes de agosto, se realiza una fiesta en honor a este producto que se ha vuelto un ícono del lugar, gracias a que la receta se ha transmitido de generación en generación.

Durante la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina, además de degustar las mejores ensaimadas, es posible escuchar la música tradicional mallorquina y apreciar sus bailes típicos.

Con las manos en la masa...

Ensaimada mallorquina

Braceli viajó a San Pedro, más precisamente a la cocina de Nancy Juliá, descendiente de mallorquines, quien hizo una soñada ensaimada que forma parte de Menú Bonaerense, una producción del Ministerio de Comunicación Pública de la provincia.

Ingredientes para hacer 3 ensaimadas

La ensaimada ya está armada.

Para la masa

1 kg de harina 0000

3 huevos

250 g de azúcar

250 a 300 cc de agua

50 g de levadura

500 g de grasa de cerdo

Para la crema pastelera

1 litro de leche

4 cdas. al ras de almidón de maíz

4 yemas

250 g de azúcar

Para rellenar

400 a 500 g de dulce de leche repostero y azúcar impalpable a gusto

400 a 500 g de crema pastelera y azúcar impalpable a gusto

300 g de sobrasada y miel a gusto

Pasos a seguir

El baño de miel, clave para la ensaimada.

Para la masa

  • En un bol, colocar la harina, los huevos, el azúcar y la levadura.
  • Integrar y amasar hasta formar una masa lisa.
  • Colocar la masa en el bol, tapar y dejar leudar en lugar tibio durante un par de horas. Debe leudar bien, duplicar y hasta triplicar su volumen.
  • Desgasificar y dividir en 3 partes iguales. Tapar y dejar descansar durante 40 minutos.

Para el armado

  • Untar con un poco de grasa una mesada y estirar arriba, lo más fino posible, la masa. Untar también la superficie de la masa con una capa fina de grasa y enrollar hasta formar un tubo largo. Enroscarlo sobre sí mismo formando un espiral y colocarlo en una pizzera.
  • Tapar con film y leudar, dejar descansar la masa por 30 minutos más en un lugar tibio.
  • Hornear en horno precalentado, de fuego moderado a fuerte (190 a 200°C), hasta dorar. Dejar enfriar un poco antes de cortar.
  • Cortar cada ensaimada al medio y rellenar una con dulce de leche, otra con crema pastelera y la restante con sobrasada.
  • Poner las tapas y terminar las de dulce de leche y pastelera con azúcar impalpable y la de sobrasada con miel.
    Lista para saborear.

  • Fuente: Agencia DIB

