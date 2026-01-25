Menú bonaerense: buñuelos de acelga

Con acelga de Parada Robles, Braceli cocinó buñuelos, el Menú Bonaerense de esta semana.

Las zonas de quintas que rodean la ciudad de Buenos Aires son las más ricas del país por su variedad de frutas y verduras. Como la acelga de Parada Robles, en el partido de Exaltación de la Cruz, donde se presentó este nuevo capítulo de Menú Bonaerense.

Juan Braceli: "La cocina bonaerense es la más federal del país"

Juan Braceli, quien está al frente de "Cocineros argentinos" (en YouTube @cocinerosarg), nos enseña esta receta , tan sencilla como sabrosa.

Su origen es un viaje a la cocina árabe, luego a la española y finalmente su llegada a Argentina traído por las familias inmigrantes. La palabra buñuelo proviene del mozárabe buñueyl y los árabes la introdujeron en la península ibérica.

En las zonas rurales españolas los buñuelos se adaptaron a lo que había a mano, como la acelga, resistente y fácil de cultivar en huertas familiares. Y entonces nació la torrija o torreja, ideal para “estirar” la comida que sobra para el día siguiente, mezclándola con harina y huevo. La fritura lograba "revivir" la verdura y hacerla apetitosa de nuevo.

Acelga, la reina del cinturón hortícola del GBA

En la actualidad, el cultivo de esta hortaliza se concentra en los cinturones verdes de las principales ciudades del país. La provincia de Buenos Aires lidera el ranking de producción de acelga con una participación superior al 46 %. En el Cinturón hortícola del AMBA -que abarca los partidos de La Plata, Florencio Varela y Berazategui- se producen más de 72 tipos de hortalizas que alimentan a más de 14 millones de personas del conurbano bonaerense y otras regiones. Por eso, la actividad hortícola, así como la frutícola, cumple un rol estratégico en el desarrollo local y regional de la provincia de Buenos Aires.

Buñuelos de acelga

Ingredientes para 20/25 unidades

* 2 atados de acelga

* 1 diente de ajo

* 1⁄2 taza de harina leudante

* 2 huevos

* 2 cdas. de queso rallado

* leche c/n

* sal c/n

* pimienta c/n

* nuez moscada c/n

* 1 limón

* aceite para freír c/n

Preparación

* Retirar las pencas de la acelga y picarlas. Aparte, picar las hojas.

* En una sartén, con un chorrito de aceite, saltear las pencas hasta que estén tiernas. Luego, agregar el ajo y las hojas picadas. Cocinar durante 1 minuto o hasta que se “achiquen” y se pongan bien verdes.

* Retirar del fuego, escurrir bien y dejar que se enfríe.

* Mezclar la preparación con harina, queso y agregar un primer huevo. Incorporar el otro huevo y la cantidad necesaria de leche para lograr una pasta espesa. Condimentar.

* En una olla, colocar 4 cm de aceite y calentarlo.

* Con una cuchara volcar en porciones la mezcla en el aceite caliente. Freír hasta dorar.

* Retirar con espumadera y dejar secar en papel absorbente.

