Menú bonaerense: pastel de papa

El pastel de papa es uno de los platos más queridos y reconfortantes de la mesa nacional, tanto en hogares como en bodegones. Su historia es un fascinante viaje de mestizaje cultural que cruza el Atlántico y une la necesidad de las clases obreras europeas con los ingredientes de América.

Esta semana, Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) nos trae la receta del libro Menú bonaerense de este clásico que todos amamos.

Algunas fuentes sostienen que el antecesor del pastel de papa actual sería el cottage pie, un plato anglosajón; otras, en cambio, hacen referencia a un plato francés llamado Hachis Parmentier . Más allá de estas diferencias, es posible afirmar que las raíces de este plato se encontrarían en la Europa del siglo XVIII, donde los trabajadores realizaban este tipo de preparaciones, en las que se combinaba carne picada condimentada con una o varias papas de puré.

El plato llegó al Río de la Plata con las oleadas de inmigrantes británicos, franceses y españoles . Rápidamente se adaptó y se "criollizó" por una razón económica muy simple: en la Argentina del siglo XX, la carne vacuna era extremadamente barata y accesible, y la papa y la cebolla eran la base de la canasta familiar.

Dejó de ser un plato exclusivo para "reciclar sobras" y se convirtió en una receta programada con carne picada fresca. En muchas provincias del interior se lo empezó a conocer directamente como "Pastel Criollo".

Pastel de papa 05 rs Gonre

Un plato “peronista”

Según cuentan, era el plato preferido de Juan Domingo Perón y fue popularizado por Evita en 1951. En ese momento, Evita se puso al frente de una campaña para fomentar el consumo de la papa entre la población y publicó el libro-folleto La Papa, que fue editado por el Ministerio de Asuntos Agrarios y del que se distribuyeron millones de ejemplares.

Este amplio recetario -ideado para que el pueblo conociera las virtudes del tubérculo y aprendiera nuevas recetas- incluía adaptaciones de clásicos de la cocina francesa como las papas a la crema, platos inspirados en la gastronomía peruana como las papas rellenas y, por supuesto, el tradicional pastel de papa, por mencionar solo algunas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Capitana Bodegón & Vermuteria (@bodegondelacapitana)

Hoy, el pastel de papa es el plato por excelencia en restaurantes porteños de impronta justicialista, como “Perón, Perón”, “Santa Evita” o “La Capitana”, claro que con un toque gourmet y no tan nac&pop.

La Provincia de Buenos Aires y el pastel de papa

En la localidad de French, que pertenece al partido bonaerense de 9 de Julio, todos los años se celebra la Fiesta Provincial del Puré, un acontecimiento gastronómico que ya es un clásico en la zona y cuya primera edición se realizó en 2008. Mientras que la Fiesta Provincial de la Papa se lleva a cabo en el pueblo Comandante Nicanor Otamendi, del partido de General Alvarado, una de las zonas paperas del sudeste bonaerense.

La receta del pastel de papa de Juan Braceli

Ingredientes para 10 a 12 porciones

Pastel de papa Paso a paso 01 rs Gonre

Para el puré

1 kg de papas

100 g de manteca

100 cc de leche

sal c/n

pimienta c/n

nuez moscada c/n

Para el relleno

1 kg de carne de roast- beef, en cubitos de 1 x 1 cm

750 g de cebolla, picada

1 pimiento rojo, picado

1⁄2 vaso de tomate triturado

4 o 5 huevos duros, en 1⁄4

8 aceitunas verdes o negras, descarozadas

sal c/n

pimienta c/n

1 hoja de laurel

aceite c/n

1 puñado de pasas de uva (opcional)

Pasos a seguir

Pastel de papa 04 rs Gonre

Para el puré

Pelar las papas, cortarlas en trozos parejos y llevarlos a una olla con abundante agua fría y un poco de sal. Hervir hasta que estén cocidas.

Escurrir, colocarlas en un bol grande y agregar manteca, leche, sal, pimienta negra y nuez moscada. Integrar todo hasta formar un puré bien liso. Dejar entibiar.

Para el relleno

En una sartén, con un poco de aceite, rehogar la carne junto con la cebolla y el pimiento rojo hasta que comience a dorar.

Agregar el tomate triturado y condimentar con sal, orégano y pimentón. Seguir cocinando a fuego bajo de 20 a 30 minutos más.

Por último, agregar las aceitunas verdes descarozadas y un puñado de pasas de uva. Reservar hasta el momento del armado.

Para el armado

En una fuente enmantecada, colocar el relleno de carne. Distribuir los huevos de forma tal que cada porción tenga su cuarto.

Agregar encima del relleno una capa de puré.

Llevar a horno fuerte hasta dorar un poco la superficie y servir.

Fuente: Agencia DIB