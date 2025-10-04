Manjares bonaerenses: alcauciles rellenos de La Plata

El alcaucil, uno de los Manjares Bonaerenses

Desde la antigüedad, el alcaucil se consume no sólo por su delicioso sabor sino también por sus beneficios nutricionales y medicinales. El alcaucil (también conocido como alcachofa, alcacil o alcachofera) es originario del área del Mediterráneo, tanto en el Noreste de África como en el Sur de Europa.

Entre otras propiedades, ayuda al sistema digestivo, reduce los riesgos cardíacos, disminuye el colesterol y colabora a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, lo que es muy bueno para los diabéticos.

El alcaucil es uno de los vegetales con más alto contenido de fibra y por su contenido en minerales es indispensable en la dieta diaria de niños, embarazadas y deportistas. También es fuente de proteínas, libres de grasa, colesterol o grasas trans.

A mediados del siglo pasado los inmigrantes italianos comenzaron a cultivarlo en el cinturón verde de La Plata, por las condiciones climáticas favorables que ofrecía la zona al punto que en la zona de La Plata se produce el 80% del total del país. Hoy cuando degustamos alcauciles o alcachofas no podemos dejar de asociarlos a la capital de la Provincia . Y a saborearlos en esta receta recopilada por la Subsecretaría de Turismo entre sus manjares bonaerenses.

Alcaucil relleno 02

Alcauciles rellenos

Ingredientes

4 alcauciles

2 huevo

200 grs de queso rallado

100 grs de queso de cabra

100 grs de pan rallado

1 diente de ajo

2 cdas de perejil picado

1 atado de rúcula

1 palta en gajos

1 naranja pelada a vivo

50 grs de arándanos

100 grs de almendras tostadas y picadas

Aceite de oliva, sal y pimienta c/n

Preparación·

Lavar los alcauciles y hervirlos en abundante agua con sal hasta que al pincharlos estén tiernos. ·

Aparte mezclar en un recipiente los quesos, el pan rallado, el ajo y el perejil.

Abrir las hojas del alcaucil y rellenar con esta mezcla.

Cubrir el hueco del corazón.

Acomodarlos en una placa, rociar con aceite de oliva y llevar al horno hasta que estén dorados.

Para la ensalada, mezclar las hojas verdes, palta, naranja y arándanos. Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta.

Servir en un plato playo y arriba acomodar los alcauciles.

Terminar con almendras picadas