sábado 20 de septiembre de 2025
20 de septiembre de 2025 - 08:43

Manjares bonaerenses: escabeche de calamar de Mar del Plata

El calamar se consigue a buen precio en Mar del Plata. Y preparado en escabeche, es un manjar para saborear todo el año. (@turismoba)

Por Agencia DIB
Escabeche calamar 01
Escabeche calamar 04
Escabeche calamar 03

Con los Manjares bonaerenses recopilados por la Subsecretaría de Turismo de la provincia llegamos al océano Atlántico, más precisamente al escabeche de calamar, con una receta de Hernán Viva, el prestigioso cocinero nacido en Mar del Plata que actualmente está demostrando sus conocimiento en el verano de las islas Baleares, en España.

Más noticias
manjares bonaerenses: la torta frita de mercedes

Manjares bonaerenses: La torta frita de Mercedes
manjares bonaerenses: los ravioles verdes fritos de miramar

Manjares bonaerenses: Los ravioles verdes fritos de Miramar

El escabeche en la historia

Como tantas otras en la península Ibérica, la palabra escabeche proviene del árabe, y hace alusión a un “guiso de carne con vinagre”, gracias a un método de conservación de alimentos que tomaron los romanos y todas las regiones que invadieron.

Durante los siete siglos de ocupación árabe en España, el escabeche se perfeccionó y popularizó, a la vez que se fue adaptando a los productos locales, en especial, los pescados y mariscos.

La receta del escabeche de calamar

Escabeche calamar 04

Ingredientes

2 kgs de calamares limpios

1 cebolla

1 zanahoria

3 dientes de ajo Guindilla

Pimienta negra en grano

Laurel

1 vaso de aceite de oliva

1 vaso de agua

1 vaso de vino blanco

1 vaso de vinagre de vino

1 naranja

1 limón cortado en rodajas

Preparación

Cortar los calamares limpios y frescos. ·

Sellar los calamares en aceite oliva junto con el ajo picado y la guindilla. · Retirar y reservar.

En el mismo fondo de cocción agregar cebolla, zanahoria, pimienta negra en granos y hojas de laurel.

Saltear por 5 min aprox.

Añadir en partes iguales, vinagre de vino, agua, vino blanco y aceite de oliva.

Incorporar los calamares a la preparación.

Agregar el jugo de una naranja y las rodajas de limón.

Cocinar 20 minutos aprox.

Dejar reposar en frío durante dos días o más para que resalte el sabor

Y para el que no le gusta el calamar...

Se puede reemplazar el calamar por pechugas de pollo enteras cocidas. Queda muy rico con tomillo fresco

Temas
Ver más

Manjares bonaerenses: La torta frita de Mercedes

Manjares bonaerenses: Los ravioles verdes fritos de Miramar

El teléfono de Petroni: lo que revelan las llamadas, los chats y la tercera causa en manos de Marijuan

Manjares bonaerenses: Colita de cuadril rellena de City Bell

Volver al pasado (y al presente): un dulce viaje a la nostalgia y al paladar del bonaerense

Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: la isla Martín García

Club Colón, el cine rural que se instaló en un pueblo de 50 personas

El misterio de la luz que hace 40 años sobrevoló Buenos Aires: ¿ovni o globo?

Los Toldos, el pueblo quesero que supo ser un refugio holandés

La Noche de los Lápices, una trágica página que nunca más debe repetirse

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Al Oeste Shopping, en Haedo, partido de Morón. video

IRSA compró el ex Showcenter de Haedo para convertirlo en un outlet

Por  Agencia DIB