Manjares bonaerenses: escabeche de calamar de Mar del Plata

Con los Manjares bonaerenses recopilados por la Subsecretaría de Turismo de la provincia llegamos al océano Atlántico, más precisamente al escabeche de calamar , con una receta de Hernán Viva, el prestigioso cocinero nacido en Mar del Plata que actualmente está demostrando sus conocimiento en el verano de las islas Baleares, en España.

Como tantas otras en la península Ibérica, la palabra escabeche proviene del árab e, y hace alusión a un “guiso de carne con vinagre”, gracias a un método de conservación de alimentos que tomaron los romanos y todas las regiones que invadieron.

Durante los siete siglos de ocupación árabe en España, el escabeche se perfeccionó y popularizó, a la vez que se fue adaptando a los productos locales, en especial, los pescados y mariscos.

1 cebolla

1 zanahoria

3 dientes de ajo Guindilla

Pimienta negra en grano

Laurel

1 vaso de aceite de oliva

1 vaso de agua

1 vaso de vino blanco

1 vaso de vinagre de vino

1 naranja

1 limón cortado en rodajas

Preparación

Cortar los calamares limpios y frescos. ·

Sellar los calamares en aceite oliva junto con el ajo picado y la guindilla. · Retirar y reservar.

En el mismo fondo de cocción agregar cebolla, zanahoria, pimienta negra en granos y hojas de laurel.

Saltear por 5 min aprox.

Añadir en partes iguales, vinagre de vino, agua, vino blanco y aceite de oliva.

Incorporar los calamares a la preparación.

Agregar el jugo de una naranja y las rodajas de limón.

Cocinar 20 minutos aprox.

Dejar reposar en frío durante dos días o más para que resalte el sabor

Y para el que no le gusta el calamar...

Se puede reemplazar el calamar por pechugas de pollo enteras cocidas. Queda muy rico con tomillo fresco