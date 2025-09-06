Manjares bonaerenses: La torta frita de Mercedes

Una torta frita para el récord Guiness. Se cocinó en 2016 y tenía cinco metros de diámetro.

En un día de frío o lluvia, quién no se imagina una buena torta frita para acompañar un mate caliente. Y aunque pueda creerse que no hay nada más telúrico que ellas - hasta el Martín Fierro las menciona: "Soy un revesino con relleno, Que parece torta frita "-, su origen estaría en tierras mucho más lejanas.

Durante la ocupación árabe en España (se extendió durante casi ocho siglos, hasta 1491), la receta de una "masa frita" se extendió por toda la península ibérica. Y fue natural que las tortas fritas llegaran a América, aunque adaptadas a los ingredientes y la cultura local.

Pariente germano de las tortas fritas son los Kreppel o Krepfel , una masa con ingredientes similares. Los inmigrantes alemanes que llegaron a la región del Río de la Plata habrían traído esta tradición, así como también la llevaron, cordillera mediante, a Chile. La sopaipilla -parecida a la torta frita- deriva del término germano Suppa, que significa "pan mojado en líquido".

La preparación de la torta frita más grande del mundo. (Turismo Mercedes)

En nuestro país, la Fiesta Nacional de la Torta Frita se celebra en Mercedes , provincia de Buenos Aires desde hace más de un cuarto de siglo. Incluso en la edición de 2016, se amasó la torta frita más grande del mundo, de 5 metros de diámetro y en cuya elaboración participaron 15 cocineros. Hazaña inédita dentro de los manjares bonaerenses.

Con las manos en la masa... de la torta frita

Ingredientes

* 1 kg harina común

* 1/2 kg de harina leudante

* 2 cucharadas de grasa de cerdo

* 2 cucharadas de sal gruesa

* 1 litro de agua tibia.

Preparación

* Hacer una salmuera con el agua y la sal. ·

* Colocar los dos tipos de harina mezclados en forma de corona e incorporar la grasa en el centro. ·

* Agregar de a poco la salmuera y formar una masa homogénea.

* Amasar entre 15 y 20 minutos. ·

* Dejar descansar la masa tapada durante 20 minutos. ·

* Tomar pequeños trozos de masa y realizar bollitos. ·

* Dejarlos descansar tapados durante 15 minutos más. ·

* Estirar cada bollito dándole forma redonda y realizarle un corte pequeño en el centro. ·

* Freír en grasa de cerdo