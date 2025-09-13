Manjares bonaerenses: Colita de cuadril rellena de City Bell

Colita de cuadril, sabrosa y con poca grasa.

Años atrás, la colita de cuadril era un plato que habitualmente se comía para las Fiestas, feteada o sandwiches. Sin embargo, de a poco fue ganando espacio en la mesa cotidiana de los amantes de la carne por ser un corte magro y tierno.

Se destaca porque se puede cocinar a la parrilla, al horno o a la plancha. La colita de cuadril tiene una capa de grasa externa que le aporta sabor y jugosidad durante la cocción. Prácticamente no tiene mucho desperdicio y pesa entre 800 gramos y un kilo y medio, de acuerdo al tamaño del bovino.

Entre los Manjares Bonaerenses compilados por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia aquí tenemos la receta de una colita de cuadril rellena elaborada por el chef encargado de Moro Finca y Fonda, en el Club Hípico de City Bell , y realizada con productos regionales como el tomate platense o corazón de buey, y la carne de pastura del pueblo de Vieytes, partido de Magdalena.

200 grs de cebolla

200 grs de champignones

200 grs de espinacas

500 grs de zanahoria

300 grs de cebolla

200 grs de puerro

300 cc de vino tinto

1 kg de tomate platense o corazón de buey

2 plantas de rúcula

100 grs de cebolla morada

100 grs de aceitunas negras

Manteca, aceite de oliva y sal y pimienta a gusto.

Preparación

Cortar la cebolla común en cuadraditos, salar y rehogar en una sartén con aceite de oliva.

Agregar los champignones y luego las espinacas. ·

Abrir la colita de cuadril a lo largo, rellenar y atar para contener la preparación, luego dorarla en una sartén vuelta y vuelta y salpimentar a gusto.

Incorporar un cubito de manteca, ajo y hierbas. Reservar. ·

En la misma sartén rehogar la zanahoria y el puerro.

Incorporar el vino con el fin de recuperar los jugos que quedan adheridos en la superficie y así lograr una salsa que concentre todo el sabor de la cocción. ·

Disponer en una placa de horno las verduras con el vino y, por encima, la colita de cuadril.

Agregar ajo y hierbas a gusto. ·

Envolver en papel aluminio y llevar a horno moderado durante 45 minutos o hasta lograr el punto deseado. ·

Preparar una ensalada con los tomates, la rúcula, las aceitunas y la cebolla morada cortada en pluma. Servir.