Manjares bonaerenses: Los ravioles verdes fritos de Miramar

Entre pizza y mística: Miramar, un destino que es mucho más que sol y playa

“Únicos, crocantes y llenos de sabor”. Así define Nanni, el famoso restaurante de Miramar , partido de General Alvarado , a sus ravioles verdes fritos , seguramente el plato más requerido por los comensales. Es una comida identitaria del lugar que se elabora íntegramente con productos regionales.

Con este clásico de la costa comenzamos una serie de recetas recopiladas en Manjares Bonaerenses por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo , con el objetivo de difundir sabores de todo el territorio.

Cuenta la leyenda que quien introdujo las pastas en Italia fue Marco Polo , tras su larguísimo viaje al Lejano Oriente, a fines del siglo XIII. Verdad o no, lo cierto es que los ravioles, las pastas más famosas del mundo, ya se conocían en Cremona (en la actual región de Lombardía), con dos nombres, raviolo y tortelli.

Por suerte no hay que viajar a China para probar los ravioles verdes fritos de Nanni, en Miramar. Y si uno se anima, aquí van los secretos para hacerlos en casa.

Ravioles verdes 01

Ravioles verdes fritos

Ingredientes

*100 grs de espinaca blanqueada y procesada

*500 grs de harina

*2 huevos

*1 cucharada de aceite de oliva

*100 grs de muzarella

*100 grs de queso de rallar

*Sal, pimienta, albahaca y nuez moscada a gusto

Preparación de la masa

*Colocar la harina en forma de corona.

*Añadir los huevos, la espinaca salpimentada y el aceite.

* Mezclar hasta formar una masa suave que no se pegue en las manos. ·

*Dejar descansar 20 minutos.

*Estirar la masa hasta que quede bien fina.

*Rellenar cada raviol, sellar y cortar.

*Freír en abundante aceite bien caliente.

Preparación del relleno

Colocar un trozo pequeño de muzarella, otro de queso de rallar y un poco de albahaca picada por cada raviol.