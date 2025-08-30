sábado 30 de agosto de 2025
30 de agosto de 2025 - 10:53

Manjares bonaerenses: Los ravioles verdes fritos de Miramar

La gastronomía provincial es riquísima. Una prueba de ello es la receta de los ravioles verdes fritos de Nanni, el famoso restaurante de General Alvarado.

Ravioles verdes 02
Ravioles verdes 01

Más noticias
El chef miramarense “Juani” Kittlein. - Instagram -

Un chef de Miramar logró el tercer puesto en el concurso de paella más antiguo de España
El Bosque Energético es uno de los grandes atractivos de la ciudad de Miramar. (Subsecretaría de Turismo PBA)

Entre pizza y mística: Miramar, un destino que es mucho más que sol y playa

Con este clásico de la costa comenzamos una serie de recetas recopiladas en Manjares Bonaerenses por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo, con el objetivo de difundir sabores de todo el territorio.

Los ravioles en la historia

Cuenta la leyenda que quien introdujo las pastas en Italia fue Marco Polo, tras su larguísimo viaje al Lejano Oriente, a fines del siglo XIII. Verdad o no, lo cierto es que los ravioles, las pastas más famosas del mundo, ya se conocían en Cremona (en la actual región de Lombardía), con dos nombres, raviolo y tortelli.

Por suerte no hay que viajar a China para probar los ravioles verdes fritos de Nanni, en Miramar. Y si uno se anima, aquí van los secretos para hacerlos en casa.

Ravioles verdes 01

Ravioles verdes fritos

Ingredientes

*100 grs de espinaca blanqueada y procesada

*500 grs de harina

*2 huevos

*1 cucharada de aceite de oliva

*100 grs de muzarella

*100 grs de queso de rallar

*Sal, pimienta, albahaca y nuez moscada a gusto

Preparación de la masa

*Colocar la harina en forma de corona.

*Añadir los huevos, la espinaca salpimentada y el aceite.

* Mezclar hasta formar una masa suave que no se pegue en las manos. ·

*Dejar descansar 20 minutos.

*Estirar la masa hasta que quede bien fina.

*Rellenar cada raviol, sellar y cortar.

*Freír en abundante aceite bien caliente.

Preparación del relleno

Colocar un trozo pequeño de muzarella, otro de queso de rallar y un poco de albahaca picada por cada raviol.

Temas
Ver más

Un chef de Miramar logró el tercer puesto en el concurso de paella más antiguo de España

Entre pizza y mística: Miramar, un destino que es mucho más que sol y playa

El sendero costanero de Miramar homenajea al primer deportista olímpico de Argentina

La tormenta de Santa Rosa llega con lluvias intensas y preocupa el impacto en regiones ya anegadas

Mar del Plata: detuvieron a un hombre por trata, quien tatuaba el cuerpo de las víctimas a la fuerza

Una adolescente fue amenazada de muerte por la madre de una compañera en el colegio Albert Thomas de La Plata

Historia bonaerense: se viene el XX Congreso sobre cultura y pueblos de la Provincia

Otro laboratorio fue clausurado por producir ampollas y sueros con fallas

Un niño de 11 años fue atacado por un caballo y su estado de salud es reservado

Hallaron el cuerpo de una mujer en el patio de su casa y su hija es la principal sospechosa

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gran parte de las lluvias caerán sobre campos que ya están anegados. (Carbap)

La tormenta de Santa Rosa llega con lluvias intensas y preocupa el impacto en regiones ya anegadas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Manjares bonaerenses: Los ravioles verdes fritos de Miramar

Manjares bonaerenses: Los ravioles verdes fritos de Miramar