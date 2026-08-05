Fin de semana con trufas, buñuelos, chorizos a la pomarola y también carreras

En Chillar se viene un fin de semana con trufas.

Domingo 9, a las 11, en la trufera La Esperanza y a las 13, en la plaza San Martín, para cerrar el fin de semana.

Llega agosto y un fin de semana con la Pachamama, trufas, saxos y maratones

Menú bonaerense: guiso de lentejas para calentar el alma

A las 11:00, visita guiada a la trufera y a las 12:30, cocina con trufas, charlas sobre truficultura, cantina trufera, espectáculos y sorteos. Actividad arancelada. Desde las 13:00, en plaza San Martín, patio gastronómico, feria de emprendimientos y puestos institucionales; Actividad gratuita.

Jueves 6, desde las 9:30, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Acto protocolar en el Palacio Municipal; a las 10:30, tedeum en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen; a las 13:15, desfile cívico. Luego, Suárez Peatonal sobre calle Mitre con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/suarezturismo/

11º Fiesta de las Escuelas Rurales en General Madariaga

Jueves 6 al domingo 9, desde las 8, en av. Rivadavia y av. Caseros.

Celebración familiar con pialada, pruebas de riendas, tropillas entabladas, pruebas de doma y mansedumbre (campera, tipo polo y caballos criollos). Por la noche, baile y espectáculos artísticos. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fiestadelasescuelasrurales/

Fiesta Patronal de San Cayetano

Viernes 7, en diferentes horarios y espacios de la ciudad.

Bajo el lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo", continúa la celebración en honor al Santo Patrono de la ciudad. De 11:00 a 19:30, Feria Artesanal en la Sociedad Italiana. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/sancayetanomunicipio/

172º Aniversario de Quequén

Sábado 8 y domingo 9, de 14 a 19, en la plaza central Hipólito Irigoyen.

Espectáculos en vivo, puestos, vehículos gastronómicos y Expo Emprendedores. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/

6° Fiesta del Chorizo a la Pomarola en Torres, partido de Luján

Domingo 9, desde las 11 en el Predio del Ferrocarril.

Emprendimientos gastronómicos, venta y exposiciones; espectáculos artísticos, feria de artesanías y patio de comidas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

9° Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré, partido de Mercedes

Domingo 9, de 12 a 19, en la plaza Domingo Silvano de Tomás Jofré.

Homenaje a la cocina criolla y a los panaderos artesanales que mantienen viva la receta de la galleta cocida a leña. Espectáculos folklóricos, artesanías y gastronomía. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/

2º Fiesta del Guiso de Lentejas en Pilar

Domingo 9, desde las 10, en el Paseo Del Viso, calle Lisandro de la Torre y Beruti.

Espectáculos folclóricos en vivo, gastronomía criolla, paseo de artesanías y el gran concurso para elegir al mejor cocinero de la jornada. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiopilar/

114º Aniversario de Carlos Begueríe, partido de Roque Pérez

Domingo 9, desde las 10, en la base del Campamento.

Desayuno para compartir a cargo de Envión; a las 11, acto protocolar; a las 12, desfile cívico-escolar. Además, espectáculos en vivo, gastronomía, feria de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/delegacioncarlosbeguerie

5° Fiesta del Salame más Largo de Argentina en San Andrés de Giles

Domingo 9, a las 11, en el Parque Municipal, av. Scully e Italia.

Música, gastronomía, emprendimientos y la realización del salame más largo de Argentina. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiosag/

3º Marcos Paz Vinos

Sábado 8, a las 19:00, en la Sociedad Italiana, calle Aristóbulo del Valle 1748.

Con la participación de más de 20 bodegas y más de 90 variedades de vinos, puestos gastronómicos, infusiones del mundo, charlas informativas, asesoramiento con sommeliers y puestos de venta de vinos de las bodegas participantes.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/

Sabores del Mundo en Moreno

Sábado 8 y domingo 9, de 10:30 a 23, en la Plaza Buján, Justo Daract y av. Mitre.

Comidas típicas de distintos países y provincias, artesanías, emprendimientos, juegos, kermesse y espectáculos. Entrada gratuita.

Más información: instagram.com/saboresdelmundoferia/

1º Fiesta del Buñuelo Artesanal en Saladillo

Sábado 8 y domingo 9, desde las 10:00, en la plaza principal de Del Carril.

Espectáculos artísticos, juegos campestres y Concurso del Buñuelo Creativo. Feria de artesanías y emprendimientos, patio de comidas y cantina criolla. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/people/Fiesta-Del-Bu%C3%B1uelo-Artesanal/100069304290786/

Burzaco Mágico, en el partido de Almirante Brown

Domingo 9, a las 12, en el Centro Cultural Mercedes Sosa.

Jornada con torneos de casas, taller de varitas, casas mágicas, libros y merchandising. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/paf.producciones/

1º Encuentro Regional de Músicas en Almirante Brown

Domingo 9, de 9:30 a 18, en la Casa Municipal de la Cultura de Almirante Brown.

Jornada destinada a mujeres, disidencias y originarias del Conurbano Sur para compartir experiencias, fortalecer redes y visibilizar la diversidad de voces del ámbito musical. Actividad con inscripción previa en: acortar.link/RmqBbp.

Más información: www.instagram.com/culturabrown.ok/

14º Encuentro de Estatuas Vivientes en Bahía Blanca

Domingo 9, desde las 10, en el Parque Independencia.

Taller “Pintura sobre Vestuario: Luces y Contraluces”, en Balboa 950; de 15:00 a 16:30, once funciones de Estatuas Vivientes de nuestro país y la propuesta participativa “Componé tu propia estatua”, en av. Pringles y Azara; de 16:30 a 17:30, cierre con exhibición de las actividades de DUBA y funciones de Estatuas Vivientes. Entrada gratuita con aporte solidario en las alcancías de las Estatuas Vivientes.

Más información: www.bahia.gob.ar/agenda/

Ciclo de Jazz y Música Urbana en Carlos Casares

Domingo 9, a las 20:00, en el Salón Blanco Municipal.

Jazz, tango y música urbana con destacados artistas nacionales. Actuación de Tangos Redondos, formación integrada por Walter “Chino” Laborde, Pablo “Pupi” Schiaffino y Leandro “Lalo” Schnaider. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturacasares/

Varela Corre

Domingo 9, a las 9:30, en la EESN°46 de Florencio Varela.

Distancias de 7 kilómetros, carácter competitivo y 3, de carácter participativo. Inscripción ingresando en: www.zonacorredor.com.ar. Actividad arancelada a beneficio de la Escuela Secundaria N° 46. Organiza AT RUNNING.

Más información: www.instagram.com/varelacorre/

Mar del Plata Corre 2026

Domingo 9, a las 8, en Playa Grande.

Circuito que recorre algunos de los puntos más emblemáticos de la costa marplatense. Distancias de 10 kilómetros, competitivos y 5, participativos. Actividad arancelada. Inscripción: http://eventick.com.ar/evento/426.

Más información: www.instagram.com/atletismomardelplata/

3º Desafío Aventura Salamone en Laprida

Domingo 9, a las 11, en el Club Atlético Jorge Newbery.

Distancias de 3, 7, 15 y 21 kilómetros recorriendo las creaciones del arquitecto Francisco Salamone. Premiación por categoría y distancias del 1° al 3° y generales del 1° al 5°.

Más información: www.instagram.com/lapridadesafioaventura/ -

Campeonato Rural Bike 6 Ciudades en Salliqueló

Domingo 9, a las 12, lugar de largada a definir.

Tercera fecha de la competencia que combina la pasión de correr por circuitos naturales. Inscripción en: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=inscr&e=725. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/deporte_salliquelo/

Desafío Pinamar 2026

Domingo 9, a las 10, desde el Centro Comercial Pinamar Norte.

Desafío por médanos y senderos con distancias de 25, 15 y 10 kilómetros; y categoría KIDS. Inscripción arancelada.

Más información: www.fcproducciones.com.ar/desafio-pinamar

1° Edición 2026 Bragado Carrera Participativa y Competitiva

Domingo 9, a las 9, desde la Escuela Especial N°502.

Carrera por la inclusión. Cuenta con una correcaminata y con recorridos en distancias de 5 y 10 kilómetros. No se suspende por lluvia. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobragado/?hl=es

Duatlón Chascomús

Domingo 9, a las 11, en la Estancia La Alameda.

Distancias de 5 kilómetros, pedestrismo; 20, mountain bike y 2,5; pedestrismo. Inscripción en: apps.chascomus.gob.ar/deportes/duatlon/inscripcion.php

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/reels/ -

10K Baradero

Domingo 9, a las 14, en el Paseo del Puerto.

Carrera con circuitos de dos distancias: 10 kilómetros, competitivos y 5, participativo. Además, categoría Kids de 500 mts. Inscripción en: acortar.link/Rtvbt6. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/deportesbaradero/

Visita Guiada a Kiwal de Madariaga

Sábado 8, horario a coordinar, en De Las Tropas y El Líbano.

Recorrido por la plantación de kiwi. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/madariagamunioficial/

Tradición Viva en Lobos

Sábado 8, a las 16, en la Oficina de Turismo de Lobos, av. Alem y 9 de Julio.

Recorrido guiado por el centro de la ciudad para descubrir edificios históricos, las costumbres de pueblo, la vida tranquila, las historias de vecinos y los detalles que hacen de Lobos un lugar con identidad propia. Actividad gratuita con inscripción previa en: https://acortar.link/tNwWUo

Más información: www.instagram.com/turismolobos/

Fuente: Agencia DIB