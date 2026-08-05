Dura respuesta de Argentina a Brasil a la rebaja de la relación diplomática

El Gobierno argentino respondió al anuncio de Brasil de reducir la representación diplomática bilateral al nivel de Encargados de Negocios y sostuvo que se trata de una decisión adoptada "unilateralmente" por la administración de Lula da Silva en su relación con el gobierno de Javier Milei.

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Mediante un comunicado oficial, la Cancillería confirmó que el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño para ser notificado de la medida.

El comunicado señala que la Argentina "toma nota" de la determinación del Gobierno brasileño y lamentó "su decisión de continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas ".

También, remarcó que en los últimos años hubo "numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados" entre dirigentes de ambos países y aseguró que, "sin excepción", nunca respondió a esas diferencias "con una medida institucional".

Cancillería sostuvo que ese criterio "es el que la Argentina sostiene hoy" y reafirmó que las relaciones entre los Estados "deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno".

Finalmente, el Gobierno señaló que la política exterior argentina continuará guiándose "exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino".

Comunicado de la Cancillería argentina sobre la decisión unilateral de Brasil adoptada en el día de la fecha.



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Fuente: Agencia DIB