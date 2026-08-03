Villa Lía, el pueblo turístico de San Antonio de Areco que donó una mujer

Cuando en 1909 fue inaugurada aquella estación del Ferrocarril Central Córdoba -trocha angosta que iba de Buenos Aires a Rosario- nadie dudó en que debía llamarse Villa Lía . Un merecido homenaje a Trinidad Mercedes Lía Rodríguez y Muñoz (Doña Lía), quien al heredar tierras de la antigua estancia de Dominga Castex, las donó para levantar un pueblo y una estación.

El desarrollo urbano de Villa Lía se dio de forma progresiva, por lo que coexisten dos hitos clave en su historia fundacional. Tras la llegada del ferrocarril, Doña Lía Rodríguez de las Carreras junto al productor agrícola y empresario Mariano Ustariz en 1920 promovieron la formación de un pueblo organizado sobre esas tierras. Acordaron la subdivisión, el loteo de parcelas y la donación de terrenos para los espacios públicos como la plaza, la capilla y la escuela. Y el 9 de septiembre de 1931 se llamó oficialmente Villa Lía.

A diferencia de los pueblos nacidos en la época colonial, Villa Lía - uno de los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires - se conformó impulsada por la inmigración europea (principalmente italiana, española, irlandesa y vasca) que llegó a la pampa en el siglo XX para dedicarse a la agricultura de cereales.

Hoy, este pueblo de San Antonio de Areco, con 1.200 habitantes, conserva un trazado donde casi la totalidad de sus calles permanecen de tierra o mejorado, flanqueadas por veredas anchas, arboladas y casonas de estilo italiano y colonial edificadas entre las décadas de 1920 y 1930.

Qué hacer en Villa Lía

* Museo y Centro Cultural Los Rostros de la Pampa: Ubicado a pocas cuadras del centro, este museo rescata la memoria viva de la inmigración en la llanura. Exhibe pertenencias personales, herramientas de labor de la época, vestimenta, maquinaria agrícola de tracción a sangre y testimonios de las familias pioneras.

* Estación de Ferrocarril: La estación de tren (inaugurada en 1909) y el predio de su predio verde constituyen un punto emblemático para fotografiar y pasear.

* Plaza José Hernández: Cerca de la estación está la Plaza José Hernández, corazón social del pueblo, rodeada por el edificio de la Capilla San José (construida en 1929 por Mariano Ustariz) y las instituciones locales.

* Almacenes de Ramos Generales y Gastronomía Criolla: Uno de los principales rituales para los visitantes es hacer una pausa en sus almacenes tradicionales de ramos generales, como los atendidos históricamente por las familias Pascual o Caunedo. La oferta gastronómica incluye bodegones de pueblo, parrillas y comedores rurales donde destacan las empanadas cortadas a cuchillo, las picadas con embutidos de la zona, los guisos de olla y las meriendas con tortas fritas o pasteles.

Cómo llegar

Villa Lía se encuentra a 131 kilómetros del AMBA. Se accede por RN Nº 9 y luego RN Nº 8, hasta la localidad de San Antonio de Areco, y luego 18 kilómetros por RP Nº 41.

Fuente: Agencia DIB