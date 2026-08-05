miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 08:44

El papa León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre

El Vaticano la gira sudamericana de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. En nuestro país visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Por Agencia DIB
Su Santidad, el papa León XIV.

Su Santidad, el papa León XIV.

A casi cuarenta años de la visita de Juan Pablo II a nuestro país, el papa León XIV llegará a la Argentina. Durante tres días -del 8 al 11 de noviembre- estará con los fieles en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Antes estará en Uruguay y luego en Perú.

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Así lo confirmó este miércoles el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, que detalló que la gira papal comenzará en Uruguay (Montevideo, Paysandú y Florida) del 6 a 8 de noviembre; luego, León XIV vendrá a Argentina (Buenos Aires, Córdoba y Luján) del 8 al 11 de noviembre; y finalizará en Perú (Lima Chiclayo, Cusco y Pucallpa) del 11 al 17 de noviembre.

La satisfacción de Javier Milei

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Milei afirmó este miércoles que la visita “constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos” y que es la respuesta a la invitación oficial realizada en febrero pasado.

“La Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santa Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.

Cancillería confirmó la visita de León XIV

El ministro Pablo Quirno también recibió con orgullo la confirmación de la llegada del Papa: “Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos”, afirmó Quirno en sus redes.

Fuente: Agencia DIB

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