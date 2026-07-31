¿Cómo sigue el clima en la PBA el fin de semana tras las intensas lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las alertas por lluvias para la provincia de Buenos Aires, tras las fuertes tormentas y las advertencias por fenómenos de gran intensidad que se mantuvieron durante toda la jornada del viernes.

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Para el sábado, el SMN bajó la categoría de alerta naranja que alcanzó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los distritos del este bonaerense, y mantiene el aviso por fuertes tormentas de nivel amarillo para los distritos del noreste provincial y una franja costera, hasta General Lavalle.

Los niveles de alerta del SMN para distintos fenómenos climáticos dan cuenta de posibles eventos adversos, en zonas específicas. No obstante, si bien para este fin de semana mermó la advertencia, no quiere decir que no haya tormentas aisladas y nubosidad variable en el resto de los distritos bonaerenses.

El nivel de alerta amarillo insta a la población a mantenerse informada sobre la ocurrencia y cambios en los acontecimientos climáticos, ya que pueden darse "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Este viernes las lluvias dijeron presente desde la mañana en gran parte del territorio provincial y con más fuerza en el AMBA, tal como se esperaba. Las tormentas se desarrollaron desde la mañana, con intervalos breves de sol y progresivos ingresos de nubosidad y chaparrones durante toda la jornada.

Frente frío

El ingreso de un frente frío sobre el centro del país en la madrugada del sábado, impactará con la masa de aire templado y húmedo presente, favoreciendo al desarrollo de tormentas capaces de dejar acumulados copiosos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que, en los fenómenos más severos, podrían superar los 90 km/h.

La nubosidad continuará durante el domingo y el inicio de la semana, y las temperaturas descenderán por el ingreso del frente frío. La vuelta a clases de los más chicos irá acompañada por camperas, bufandas y gorros, ya que volverán las marcas térmicas correspondientes al invierno.

Fuente: Agencia DIB