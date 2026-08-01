Menú Bonaerense infaltable: arroz con pollo

Esta semana, la receta del pollo con arroz de Juan Braceli. Gonre

En un disco, una sartén o un wok, el arroz con pollo es un clásico en nuestro país. Es un plato contundente, económico, fácil de preparar y muy sabroso. Como la receta que esta semana nos trae Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) de su Menú bonaerense.

Un poco de historia del arroz con pollo El arroz con pollo es un plato muy popular en la Argentina y, como existen distintas versiones en todo el mundo, es muy difícil establecer su lugar de origen. Sin embargo, numerosas fuentes aseguran que la primera versión de esta comida sería un plato árabe llamado zirbaya, que alcanzó popularidad en gran parte del occidente europeo durante la Edad Media y el Renacimiento. Por ese motivo, la receta -como tantas otras- habría llegado al país con inmigrantes oriundos de la península ibérica.

Hoy en día, este plato se prepara en la mayoría de los hogares bonaerenses por diferentes motivos. Algunos de ellos pueden estar relacionados con la producción de sus ingredientes, dado que la provincia es una de las dos grandes áreas avícolas del país y, aunque el arroz no se cultiva en sus tierras, existen numerosos establecimientos que se encargan de procesar el producto. Además, los municipios de Alberti y San Vicente tienen todos los años su Fiesta del Pollo.

La receta del arroz con pollo de Juan Braceli Ingredientes para 8 porciones 1 pollo trozado

aceite de girasol u oliva extra virgen c/n sal c/n pimienta negra c/n 150 g de panceta ahumada 2 cebollas 1 morrón rojo 1 morrón verde 1 rama de apio 4 dientes de ajo 1 vaso de vino blanco 1 vaso de tomate triturado pimentón dulce, ají molido y orégano a gusto 350 g de arroz blanco 1 litro de caldo de pollo o de verdura 2 puñados de arvejas frescas 1 puñado de perejil Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cocineros Argentinos (@cocinerosarg) Pasos a seguir Retirar la piel y secar bien los trozos de pollo. Dorarlos en una cacerola con un poco de aceite.

Agregar la panceta cortada en bastones y los vegetales picados: morrones, dientes de ajo, cebollas y la rama de apio.

Condimentar y sumar el vino blanco. Cocinar un par de minutos para que se evapore el alcohol.

Agregar 1 litro de caldo y llevar a hervor.

Incorporar el arroz, cocinar 10 minutos, sumar las arvejas y el perejil y seguir cocinando hasta que esté listo el arroz. De ser necesario, rectificar condimentos y servir. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







