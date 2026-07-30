jueves 30 de julio de 2026
30 de julio de 2026 - 15:05

Marianela Núñez: la bailarina de San Martín que triunfa en el Royal Ballet de Londres

La artista de 44 años debutó con “Timeless”, su primer espectáculo propio en el Royal Ballet británico, donde brilla desde 1998. El diario The Guardian consagró a Marianela Núñez como “la Messi del ballet”.

Por Agencia DIB
Marianela Núñez brilla desde 1998 en el Royal Ballet de Londres.

Marianela Núñez brilla desde 1998 en el Royal Ballet de Londres.

Royal Ballet
Marianela este miércoles, en el estreno de Timeless.

Marianela este miércoles, en el estreno de "Timeless".

Royal Ballet
A los seis años ingresó a la escuela de danza del Teatro Colón.

A los seis años ingresó a la escuela de danza del Teatro Colón.

Teatro Colón

Después de 28 años en la compañía más prestigiosa del mundo de la danza, Marianela Núñez presentó este miércoles 29 en la Royal Opera House de Londres “Timeless”, su primera producción propia, que estará en cartel hasta el domingo 2 de agosto.

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La artista nacida, criada y que conoció la danza en el partido bonaerense de San Martín -en la Academia de Adriana Stork, donde la llevaron Elena y Norberto, los padres de Marianela a los 3 años-, es el cuerpo y el alma de “Timeless”.

Tres horas con Marianela Núñez

Marianela este miércoles, en el estreno de "Timeless".

Marianela este miércoles, en el estreno de "Timeless".

Además de protagonizar la puesta, también la dirige, seleccionó las obras y los compañeros de escenario. Este proyecto tan personal es un viaje por los momentos más significativos de su carrera. Son apenas cinco funciones -el cartel de “sold out” ha sido colocado casi de inmediato-, con casi tres horas de danza y una orquesta en vivo.

Las funciones comienzan con “In the Night”, creación de Jerome Robbins con música de Frédéric Chopin; y concluye con “Marguerite and Armand”, el ballet de Frederick Ashton con música de Franz Liszt. En el estreno, el aplauso final se extendió por varios minutos.

De San Martín a la Meca de la danza

Marianela Núñez nació en San Martín el 23 de marzo de 1982 y ya a los tres años ingresó a la Academia de Adriana Stork, cerca de su casa. La profesora vio que la pequeña era un diamante en bruto y fue impulsora de que a los seis años se sumara al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

A los seis años ingresó a la escuela de danza del Teatro Colón.

A los seis años ingresó a la escuela de danza del Teatro Colón.

A los 14 ya interpretaba papeles solistas y participaba de giras internacionales, que posibilitaron su llegada a la escuela superior del Royal Ballet, a fines de 1997, con apenas quince años. A partir de entonces, todo fue un constante ascenso: primera solista en el 2000, bailarina principal en 2002, e infinidad de premios, como el Laurence Olivier en 2013 o la Orden del Imperio Británico, poco después.

De todos modos, Marianela, a quien el diario británico The Guardian definió como “la Messi del ballet”, nunca se olvida de sus orígenes. Cada año viene a la Argentina. Más precisamente a su querido San Martín. Más precisamente a la Academia de Adriana Stork, donde hace 41 años conoció el amor de su vida: la danza.

Fuente: Agencia DIB

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