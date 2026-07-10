Menú bonaerense: guiso de lentejas para calentar el alma

El guiso de lentejas de Juan Braceli. Gonre

Herencia directa de los potajes españoles -como el asturiano o el castellano-, el guiso de lentejas se convirtió en un clásico para combatir el frío. Rico, económico, contundente, rápido de cocinar e idea para freezar, es un plato que admite mil variantes, de las “potentes” hasta con patitas de chancho a opciones 100% vegetarianas.

Los fanáticos dicen que el guiso de lentejas no se come el día que se hace, se come al día siguiente. Al dejarlo reposar unas horas (o de un día para el otro en la heladera), los almidones de la papa y de las legumbres terminan de espesar el caldo, y los sabores de la carne, el chorizo y las especias (el comino, el pimentón dulce y la hoja de laurel) se asientan y se amalgaman. Recalentado es, científicamente, ¡un milagro!

Un poco de historia del guiso de lentejas Los españoles fueron quienes trajeron las lentejas al continente americano durante el siglo XVI y se cree que en esa época este guiso no incluía chorizo colorado, ya que el pimiento aún no había llegado a España.

A fines del siglo XIX y XX, cobró mayor popularidad y, como sucedió con la mayoría de aquellas recetas que bajaron de los barcos, el guiso de lentejas adquirió características propias del lugar. Por eso hoy en día es posible encontrar una versión propia en cada una de las regiones de la Argentina de este plato típico, tradicional y criollo, que forma parte de nuestro patrimonio gastronómico.

En la Argentina, la zona de producción de lentejas se encuentra en mayor medida en el sur de la provincia de Santa Fe y en menor medida en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cagnoli de Tandil. Salames Chacinados y Fiambres de Alta Calidad (@cagnoli_tandil) El guiso de lentejas de Juan Braceli Dentro de su Menú Bonaerense, nuestro amigo Juan Braceii (en YouTube @cocinerosarg) tiene una receta del guiso de lentejas para no dejar nada en el plato, después de pasarle el pancito. Ingredientes para 6 a 8 porciones 5 cdas. de aceite de girasol

700 g de paleta o roast-beef

200 g de panceta ahumada

2 cebollas, picadas

1 morrón rojo, picado

1 zanahoria, en ruedas finas

1⁄2 tallo de apio, picado

1 cebolla de verdeo, en rueditas finas

2 dientes de ajo, picado

1 hoja de laurel

200 g de chorizo colorado en ruedas finas

sal, pimienta negra, pimentón y orégano a gusto

1 vaso de vino blanco

2 tazas de tomate triturado

1 litro de caldo de verduras o carne

400 g de lentejas (hidratar al menos 30 minutos)

1 batata Pasos a seguir Calentar en una olla el aceite, cuando esté caliente incorporar la carne, la panceta ahumada y dorar.

Agregar la cebolla, el morrón, la zanahoria, el apio y el laurel. Rehogar hasta que tenga un lindo color dorado.

Agregar el ajo y el chorizo colorado.

Condimentar con sal, pimienta y el resto de los condimentos.

Incorporar el vino y dejar evaporar el alcohol. Agregar el tomate y el caldo y llevar a hervor.

Escurrir las lentejas del agua de hidratación y agregar al guiso.

Cocinar de 30 a 40 minutos hasta que las lentejas estén cocidas, pero enteras.

Faltando 15 minutos sumar los cubos de batata, rectificar los condimentos, terminar de cocinar y servir. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia DIB (@agenciadib) Fuente: Agencia DIB

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