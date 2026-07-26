Pilar: egresaron en 1991 y ahora, 35 años después, repiten el viaje a Bariloche

Los viajes de re-egresados ofrecen variantes "premium" a los tradicionales de fin de curso.

Gran parte de la División Bachiller 1991 va a repetir la aventura del viaje de fin de curso.

Los egresados de la promoción 1991 del Instituto Almafuerte de Pilar nunca perdieron el contacto. Y ahora van a Bariloche.

La idea nació en 2023, durante el festejo por los 70 años del Instituto Almafuerte de Pilar . Un grupo de egresados de la División Bachiller 1991 recordaban el viaje de fin de curso a Bariloche y cayeron en la cuenta de que muchos, por cuestiones económicas, no habían podido realizarlo. “¿Y si lo repetimos?”, se preguntaron.

Esa posibilidad comenzó a dar vueltas por la cabeza de varios de los exalumnos: revivir aquel viaje a Bariloche, sumarse a la tendencia de los “re-egresados” que repiten, muchos años después, la aventura de la despedida de la secundaria.

Y el sueño se convierte en realidad, ya que del 13 al 18 de agosto, once exalumnos y exalumnas del Instituto Almafuerte -casi la mitad del curso- regresarán a Bariloche. No en micro, como fue el viaje en 1991, sino en avión, pero con las misma ansiedad que de aquellos chicos de 17 y 18 años, que hoy pasaron los 50.

Roxana Ubaltón, una de las re-egresadas, contó a Pilar a Diario que durante todos estos años “muchos seguimos en contacto, compartimos casamientos, nacimientos de hijos, las redes sociales lo hicieron más fácil, celebramos algún cumpleaños… Ya no somos todos de Pilar pero nos podemos juntar cada tanto. En una de esas reuniones, en diciembre pasado, le pusimos fecha al sueño de repetir el viaje”.

Así como irán en avión y no en micro, tampoco se alojarán en un hotel -ya todos estaban ocupados por egresados actuales-: alquilaron una casa para todos. Van a compartir todas la comidas, alguna pijamada, si se animan, irán a un boliche, subirán al Cerro Catedral y se arrojarán bolas de nieve.

Roxana también contó que tienen su propia bandera: “En nuestra época teníamos sólo un distintivo, ahora rescatamos para la bandera. Además llevaremos remeras y buzos, en 1991 no tuvimos. Y, claro, pensamos repetir la foto con el hotel Llao Llao de fondo”.

En esa toma estarán los once re-egresados 2026: Analía Figueroa, Andrea Richiardi, Claudia Castillo, Marina Sikorski, Vanesa Cuevas, Roxana Ubaltón, Marcela Trentin, Eduardo Barceló, Martín Simeoni, Pedro Frontanilla y Julio Ferrari.

El fenómeno de los re-egresados

Los viajes de re-egresados ofrecen variantes "premium" a los tradicionales de fin de curso. Old School re-egresados

En una especie de turismo de revancha nostálgica, cada vez más grupos de excompañeros de secundaria —principalmente de las promociones de los años 80 y 90, con edades entre los 40 y 60 años— se organizan para repetir el viaje a Bariloche al cumplirse 30 o 40 años de su egreso.

Atentos a esta tendencia, varias agencias turísticas y cadenas hoteleras ya ofrecen paquetes pensados exclusivamente para adultos.

Combinan los clásicos infaltables —excursiones a Circuito Chico, Cerro Catedral, Llao Llao, visitas a chocolaterías y entradas a los boliches históricos (Grisú, Cerebro, By Pass)— con hoteles de mejor categoría, momentos de relax y una oferta gastronómica muy superior a la de los bolsillos de chicos de 17 años.

Fuente: Agencia DIB