Llega agosto y un fin de semana con la Pachamama, trufas, saxos y maratones

El fin de semana hay un walking tour para conocer toda la República de los Niños, en La Plata.

Sábado 1, a las 15, desde la Plaza San Martín, en la República de los Niños.

Uribelarrea, el pueblo turístico de "película" de Cañuelas, famoso por sus picadas

Fin de semana con osobuco, trufas, tango, pesca, comics y safari fotográfico

Circuito guiado que recorre la historia de la República de los Niños, con los edificios inspirados en la arquitectura institucional. Actividad gratuita.

Sábado 1 y domingo 2, desde el mediodía, en la Plaza Independencia.

Evento que en el fin de semana combina tradición y producción artesanal con sabores regionales. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/fiestadelalfajorylatortanegra/?utm_source=chatgpt.com

11º Fiesta de las Escuelas Rurales en General Madariaga

Del jueves 6 al domingo 9, desde las 8, en av. Rivadavia y av. Caseros.

Fiesta familiar con pialada, pruebas de riendas, tropillas entabladas, pruebas de doma y mansedumbre: campera, tipo polo, caballos criollos. Cada noche, baile en la carpa de la fiesta. Entrada arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/fiestadelasescuelasrurales/

Invierno Medieval en Villa Gesell

Del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, desde el mediodía, en Villa Gesell.

Espectáculos tribales, danzas, acrobacias, música celta, arquería y muestras de combates medievales. Actividad gratuita.

Encuentro de Invierno 2026 – Saxofonistas de la Laguna, en Chascomús

Sábado 1, de 10 a 19, en el Centro Cultural Vieja Estación.

Talleres, ensambles, espacios de intercambio y actuaciones musicales. Presentación del libro “Quiero la data”, a cargo de Lio Biondelli. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/turismochascomus -

163º Aniversario y Saladillo corre

Domingo 2, a partir de las 10 la carrera y después del mediodía, el desfile.

Gran desfile gaucho con la participación de instituciones y centros tradicionalistas. Además, carrera de 10 kilómetros y correcaminata participativa de 3 kilómetros. Inscripción a través del siguiente link: https://www.finishtime.com.ar/#/informacion-evento/318/PRUEBA. Actividad arancelada. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/munisaladillo/ -

Running 2026 Aniversario de Chacabuco

Domingo 2, a las 10, desde el Palacio Municipal.

Por el aniversario de la ciudad, la carrera de circuito urbano, incluye las distancias 4 kilómetros participativa y 8 kilómetros competitiva. Inscripción a través del siguiente link: www.losflamencos.com.ar. Actividad arancelada.

5º Rural Bike en Equipos en Las Flores

Domingo 2, desde las 9, desde av. Perón y Ruta 30.

Rural bike en equipo de cuatro participantes a contrarreloj, en un circuito de 15 kilómetros, por caminos rurales. Premiación con copas del primer al quinto puesto en cada categoría. Medallas de metal recordatorias para todos los participantes. Actividad arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/mtblasflores/

5º Duatlón Ciudad de Lezama

Domingo 2, a las 10:00, desde el Polideportivo Municipal.

Competencia con distancias de 5 kilómetros pedestrismo, 30 de ciclismo y 2,5 de pedestrismo, en los niveles ruta, MTB, postas. Categorías por edades en damas y caballeros, opciones individuales y por equipos. Actividad arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/duatlonlezama/?hl=es-la

3º Campeonato de Duatlones en Trenque Lauquen

Sábado 1, a las 13:30, en el camping del Club Barrio Alegre.

Primera fecha de la tercera edición del campeonato en las distancias de 3 kilómetros pedestrismo, 20 de ciclismo y 3 de pedestrismo. Acreditaciones, de 13:30 a 15:30, con largada a las 16:00. Inscripción, $20.000 por persona.

Más información: https://www.instagram.com/trenquelauquen/

Fiesta de la Pachamama en Olascoaga, partido de Bragado

Domingo 2, desde las 10:30, en el Antiguo Galpón Ferroviario.

Vecinos y comunidades originarias para honrar a la Madre Tierra con ceremonias ancestrales, ofrendas, música en vivo y ferias artesanales. Habrá almuerzo y espectáculos. Entrada gratuita. Organiza la Comunidad Mapuche con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado.

Más información: https://www.instagram.com/p/DaN6KJuOefz/

City Tour por Villa Cacique-Barker, partido de Benito Juárez

Sábado 1, a las 11:00, desde la Oficina de Información Turística.

Circuito que recorre senderos y miradores, sitios históricos vinculados a la antigua fábrica de cemento y los paisajes serranos. Actividad gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/

Descubrí La Trufa Negra en Espartillar, partido de Saavedra

Sábado 1, a las 10, en el establecimiento Trufas Nuevo Mundo, RN 33 Km 164,5.

Historia, proceso productivo en campo, búsqueda y recolección de la trufa negra. Degustación de diferentes platos elaborados en base a este hongo. Sábados de julio y agosto. Reservas en https://trufasdelnuevomundo.com/product/visitatrufera/.

1º Autoencuentro Tornquist

Domingo 2 de agosto de 10 a 17, Parque Lineal.

Con el lema “La pasión que nos une, fierros que nos representan”, se realizará la exposición de autos clásicos, modificados, motos ruteras y de gran cilindrada. Actividad gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/deportornquist/