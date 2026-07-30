jueves 30 de julio de 2026
30 de julio de 2026 - 17:56

Adolfo Alsina declaro de interés legislativo el foto libro digital "Geometrías del Silencio" de Luis Savio

La iniciativa reconoce el valor cultural del trabajo realizado por el fotógrafo sobre el legado arquitectónico de Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires.

Matadero de Carhué, obra de Francisco Salamone.&nbsp;

Matadero de Carhué, obra de Francisco Salamone. 

https://cambio2000.com.ar/ Luis Savio
El fotógrafo Luis Savio.&nbsp;

El fotógrafo Luis Savio. 

https://cambio2000.com.ar/

El Concejo Deliberante de Adolfo Alsina aprobó por unanimidad un proyecto de resolución mediante el cual se declaró de interés legislativo el foto libro digital "Geometrías del Silencio", una obra del fotógrafo Luis Savio que registra y pone en valor el patrimonio arquitectónico del ingeniero y arquitecto Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires.

Más noticias
Imagen de una cámara de seguridad que captó el momento en el que el policía le realiza la Maniobra de Heimlich al bebé.  video

San Isidro: un policía que patrullaba las calles le salvó la vida a un bebé que se estaba ahogando
El intendente de Saavedra, Matías Nebot, habló sobre su proceso de recuperación contra una dicción. 

Matías Nebot: "Mi viejo siempre me enseñó que la verdad y decir la verdad te hace una persona libre"

Ta como informa el portal Cambio 2000, la iniciativa fue presentada por el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical y fundamentada en el recinto por la presidenta de la bancada, Anabela Inchauspe, quien destacó la importancia del trabajo para preservar y difundir una parte fundamental del patrimonio histórico y cultural bonaerense.

Durante su exposición, la edil recordó que Adolfo Alsina alberga algunas de las obras más representativas de Salamone, entre ellas el Palacio Municipal, el Matadero Municipal y el Cristo, construcciones que forman parte de la identidad del distrito y cuentan con distintos reconocimientos patrimoniales a nivel nacional y provincial.

Inchauspe señaló que estos edificios han sido declarados Monumento Histórico Nacional y también integran el patrimonio histórico, artístico y cultural protegido por la Provincia de Buenos Aires, lo que les otorga un marco de especial preservación.

Asimismo, resaltó el trabajo realizado por Luis Savio, quien recorrió aproximadamente 7.000 kilómetros por el territorio bonaerense visitando pueblos y localidades para documentar de manera integral la obra de Francisco Salamone.

La concejal sostuvo que el foto libro constituye un valioso aporte para rescatar y difundir el legado del reconocido arquitecto, permitiendo acercar a la comunidad un registro de gran calidad sobre un patrimonio que distingue a numerosos municipios, entre ellos Adolfo Alsina.

Temas
Ver más

San Isidro: un policía que patrullaba las calles le salvó la vida a un bebé que se estaba ahogando

Matías Nebot: "Mi viejo siempre me enseñó que la verdad y decir la verdad te hace una persona libre"

¿Por qué es bueno tomar caña con ruda cada 1º de agosto en homenaje a la Pachamama?

La Provincia oficializó los nuevos beneficios previsionales para los veteranos de Malvinas

Sin vuelta a clases: los docentes paran el lunes en todo el país

Hinchas que causaron disturbios en el Mundial no podrán entrar a estadios en Argentina

Jubilados, pensionados y asignaciones: cuáles son los aumentos para agosto

Mar del Plata: echan e imputan por lesiones graves al cuidador de un geriátrico que agredió a dos ancianas

Tragedia del helicóptero en San Juan: el piloto era comandante de la policía bonaerense

"Los Juegos Olímpicos fueron lo mejor y lo peor que me pasó en la vida"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre la huelga docente.

Sin vuelta a clases: los docentes paran el lunes en todo el país

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un paso fronterizo entre Argentina y Bolívia. 

¿Qué es un mensaje de odio y quién los detecta?: las dudas que genera el decreto de Milei sobre extranjeros