Adolfo Alsina declaro de interés legislativo el foto libro digital "Geometrías del Silencio" de Luis Savio

Matadero de Carhué, obra de Francisco Salamone. https://cambio2000.com.ar/ Luis Savio El fotógrafo Luis Savio. https://cambio2000.com.ar/

El Concejo Deliberante de Adolfo Alsina aprobó por unanimidad un proyecto de resolución mediante el cual se declaró de interés legislativo el foto libro digital "Geometrías del Silencio", una obra del fotógrafo Luis Savio que registra y pone en valor el patrimonio arquitectónico del ingeniero y arquitecto Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires.

Ta como informa el portal Cambio 2000, la iniciativa fue presentada por el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical y fundamentada en el recinto por la presidenta de la bancada, Anabela Inchauspe, quien destacó la importancia del trabajo para preservar y difundir una parte fundamental del patrimonio histórico y cultural bonaerense.

Durante su exposición, la edil recordó que Adolfo Alsina alberga algunas de las obras más representativas de Salamone, entre ellas el Palacio Municipal, el Matadero Municipal y el Cristo, construcciones que forman parte de la identidad del distrito y cuentan con distintos reconocimientos patrimoniales a nivel nacional y provincial.

Inchauspe señaló que estos edificios han sido declarados Monumento Histórico Nacional y también integran el patrimonio histórico, artístico y cultural protegido por la Provincia de Buenos Aires, lo que les otorga un marco de especial preservación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SALAMONE (@salamone_planet) Asimismo, resaltó el trabajo realizado por Luis Savio, quien recorrió aproximadamente 7.000 kilómetros por el territorio bonaerense visitando pueblos y localidades para documentar de manera integral la obra de Francisco Salamone. La concejal sostuvo que el foto libro constituye un valioso aporte para rescatar y difundir el legado del reconocido arquitecto, permitiendo acercar a la comunidad un registro de gran calidad sobre un patrimonio que distingue a numerosos municipios, entre ellos Adolfo Alsina.

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